Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Alineaciones de ADC Juan Pablo II y Sport Boys por la Liga 1: formaciones probables

ADC Juan Pablo II y Sport Boys se enfrentan este sábado 17 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

ADC Juan Pablo II recibe a Sport Boys este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. ADC Juan Pablo II viene de empatar 1-1 con Comerciantes Unidos y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Sport Boys viene de caer 1-3 ante Alianza Atletico y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de ADC Juan Pablo II y Sport Boys

ADC Juan Pablo II (4-2-3-1): Matías Alejandro Vega, Hugo Ancajima, Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna, Christian Flores, Nilton Ramírez, Álvaro Rojas, Erinson Ramírez, Janio Pósito, Juan Pablo Goicochea. DT: Jorge Araujo.

+ Seguinos en

Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Emilio Saba, Carlos Eduardo Zambrano Alfaro, Hansell Riojas, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Percy Liza, Christian Cueva. DT: Roman Manassero.

La previa de ADC Juan Pablo II y Sport Boys: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de Perú)
  • Historial: 3 cruces — ADC Juan Pablo II ganó 1, Sport Boys ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 26/04/2026: Sport Boys 1-1 ADC Juan Pablo II
  • Próximo partido de ADC Juan Pablo II: vs. Universitario, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Sport Boys: vs. FC Cajamarca, domingo 25 de octubre
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones