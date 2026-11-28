Diego Melián tiene contrato vigente con Sport Boys, aunque otro equipo de la capital preguntó por sus condiciones. No es Alianza Lima y al parecer existe mucho interés.

Durante el último tiempo se pudo conocer que Alianza Lima tenía en la mira a Diego Melián, arquero de Sport Boys y que tiene contrato en el Callao hasta diciembre del año 2027. Si bien nunca llegó a concretarse dicho interés, recientemente surgió la revelación de que otro equipo grande de la Liga 1 lo pretende para la próxima temporada y vaya que sorprende en demasía.

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Fuente: Getty Images.

Estamos hablando de Sporting Cristal, quien al parecer necesita un arquero que le haga una competencia directa a Diego Enríquez, quien durante esta campaña ha sido recurrente en las planificaciones titulares de los entrenadores que pasaron por el primer equipo. Sabiendo de la experiencia y calidad de Diego Melían, sería una apuesta muy importante en el Rímac.

“Creo que están pujando por el arquero Diego Melián para que vaya a Sporting Cristal“; fue la información que brindó Miguel Rebosio, exdefensor peruano y hoy comentarista deportivo, durante la última edición del programa ‘Fuera de Juego‘. Si bien no dio más detalles de la situación, las próximas semanas serán claves para conocer si es que se concreta este interés.

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El factor que podría alejar a Diego Melían del Centenario de Sport Boys

Si bien tiene contrato hasta el final de la próxima temporada y en donde Sport Boys celebrará el aniversario de la institución, Diego Melían mantiene una importante cláusula en su actual vínculo que podría llevarlo a otro equipo si es que las negociaciones llegan a buen término. Así lo explicó y detalló su representante con miras a la posibilidad de una mejoría en el fútbol peruano.

“Diego Melián tiene contrato con Sport Boys hasta el año 2027, aunque también existe una cláusula de salida. Tendría que pagar una suma fuerte y un club grande solo preguntó“; reveló Martín del Campo, agente del guardameta uruguayo, en una reciente entrevista con ‘TV Deportes‘. Quizá el equipo que preguntó fue Sporting Cristal y ahora el caso va teniendo mucho más coherencia.

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Los números y estadísticas de Diego Melían con Sport Boys

Siendo titular indiscutible en el arco de Sport Boys durante la temporada 2026, Diego Melián completó un total de 32 partidos entre Liga 1 y Copa Caliente de la Liga. Además, encajó 31 goles y pudo mantener su valla invicta durante 15 encuentros completando 2880 minutos de competencia que sin duda alguna lo colocan como uno de los mejores extranjeros del campeonato nacional.

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DATOS CLAVES

Sporting Cristal puja por el arquero Diego Melián según informó Miguel Rebosio.

puja por el arquero Diego Melián según informó Miguel Rebosio. Diego Melián tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre 2027 con cláusula de salida.

tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre 2027 con cláusula de salida. 32 partidos y 15 vallas invictas registró el arquero con Sport Boys en 2026.