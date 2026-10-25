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Liga 1

Alineaciones de Sport Boys y FC Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Sport Boys y FC Cajamarca se enfrentan este domingo 25 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sport Boys vs. FC Cajamarca, Liga 1
Sport Boys vs. FC Cajamarca, Liga 1

Sport Boys recibe a FC Cajamarca este domingo 25 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Sport Boys viene de caer 0-2 ante ADC Juan Pablo II y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Cajamarca viene de caer 0-1 ante Club Deportivo Moquegua y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sport Boys y FC Cajamarca

Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Emilio Saba, Carlos Eduardo Zambrano Alfaro, Hansell Riojas, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Pablo Erustes, Christian Cueva. DT: Carlos Desio.

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FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Paulo Goyoneche, Carlos Meza, Pedro Cejas, Brandon Palacios. DT: Santiago Acasiete.

La previa de Sport Boys y FC Cajamarca: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 15:30 (hora de Perú)
  • Historial: 1 cruces — Sport Boys ganó 0, FC Cajamarca ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 02/05/2026: FC Cajamarca 3-2 Sport Boys
  • Próximo partido de Sport Boys: vs. Cusco, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de FC Cajamarca: vs. CD UT Cajamarca, miércoles 28 de octubre
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