Alineaciones de Sport Boys y FC Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Sport Boys recibe a FC Cajamarca este domingo 25 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Sport Boys viene de caer 0-2 ante ADC Juan Pablo II y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Cajamarca viene de caer 0-1 ante Club Deportivo Moquegua y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sport Boys y FC Cajamarca
Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Emilio Saba, Carlos Eduardo Zambrano Alfaro, Hansell Riojas, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, Luis Urruti, Pablo Erustes, Christian Cueva. DT: Carlos Desio.
FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Paulo Goyoneche, Carlos Meza, Pedro Cejas, Brandon Palacios. DT: Santiago Acasiete.
La previa de Sport Boys y FC Cajamarca: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 1 cruces — Sport Boys ganó 0, FC Cajamarca ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 02/05/2026: FC Cajamarca 3-2 Sport Boys
- Próximo partido de Sport Boys: vs. Cusco, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de FC Cajamarca: vs. CD UT Cajamarca, miércoles 28 de octubre