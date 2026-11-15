Comerciantes Unidos vs. Sport Boys en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 17 de la Liga 1

Comerciantes Unidos y Sport Boys se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Comerciantes Unidos recibe a Sport Boys este domingo 15 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Ninguno de los dos llega del todo convencido, pero a esta altura del campeonato los empates empiezan a pesar más de lo que parece. Comerciantes Unidos necesita un resultado que lo saque de la mitad de tabla incómoda en la que está instalado hace semanas.

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Son puntos que valen doble en esta etapa del torneo, donde la diferencia entre meterse en zona de pelea o quedar relegado se mide de a poco.

La actualidad de ambos equipos

Comerciantes Unidos no pierde pero tampoco gana: viene de tres empates seguidos, el último sin goles ante Deportivo Garcilaso, y esa racha lo tiene estancado en el puesto 13 con 16 unidades. Necesita cortar esa cadena de igualdades para no quedar demasiado lejos de los puestos de arriba.

Sport Boys, en cambio, llega más sólido, octavo con 26 puntos tras sumar un triunfo y dos empates en sus últimas tres salidas. El más reciente, un 0-0 de local ante CD UT Cajamarca, no cortó una racha que viene siendo positiva desde hace rato, y llega a este partido como el equipo que menos necesita arriesgar.

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El historial entre Comerciantes Unidos y Sport Boys

El historial entre ambos tiene 12 antecedentes y una ventaja clara para Sport Boys, que ganó 5 por 3 de Comerciantes Unidos con 4 empates en el medio. En materia de goles también manda Sport Boys, con 16 convertidos contra 9 del rival.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantiene: de los últimos cinco cruces, Sport Boys ganó dos y Comerciantes Unidos uno, con dos empates. El antecedente más cercano, de mayo de este año, también quedó del lado de Sport Boys por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/05/2026 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 1-0 Liga 1 13/09/2025 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 0-1 Liga 1 13/04/2025 Comerciantes Unidos vs. Sport Boys 0-4 Liga 1 24/10/2024 Comerciantes Unidos vs. Sport Boys 0-0 Liga 1 11/05/2024 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 1-1 Liga 1 29/06/2019 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 0-0 Copa LFP-FPF 25/09/2018 Comerciantes Unidos vs. Sport Boys 3-2 Liga 1 07/06/2018 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 2-1 Liga 1 25/10/2015 Comerciantes Unidos vs. Sport Boys 1-0 Liga 2 09/08/2015 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos 4-2 Liga 2

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Horario del partido

Perú: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

ADC Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso — domingo 15 de noviembre, 15:15 hs

CD UT Cajamarca vs. Los Chankas — lunes 16 de noviembre, 13:00 hs

Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs

Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs

Alianza Atletico vs. Melgar — miércoles 18 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs

Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis