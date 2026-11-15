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Comerciantes Unidos vs. Sport Boys en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 17 de la Liga 1

Comerciantes Unidos y Sport Boys se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys, Liga 1
Comerciantes Unidos vs. Sport Boys, Liga 1

Comerciantes Unidos recibe a Sport Boys este domingo 15 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Ninguno de los dos llega del todo convencido, pero a esta altura del campeonato los empates empiezan a pesar más de lo que parece. Comerciantes Unidos necesita un resultado que lo saque de la mitad de tabla incómoda en la que está instalado hace semanas.

Son puntos que valen doble en esta etapa del torneo, donde la diferencia entre meterse en zona de pelea o quedar relegado se mide de a poco.

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La actualidad de ambos equipos

Comerciantes Unidos no pierde pero tampoco gana: viene de tres empates seguidos, el último sin goles ante Deportivo Garcilaso, y esa racha lo tiene estancado en el puesto 13 con 16 unidades. Necesita cortar esa cadena de igualdades para no quedar demasiado lejos de los puestos de arriba.

Sport Boys, en cambio, llega más sólido, octavo con 26 puntos tras sumar un triunfo y dos empates en sus últimas tres salidas. El más reciente, un 0-0 de local ante CD UT Cajamarca, no cortó una racha que viene siendo positiva desde hace rato, y llega a este partido como el equipo que menos necesita arriesgar.

El historial entre Comerciantes Unidos y Sport Boys

El historial entre ambos tiene 12 antecedentes y una ventaja clara para Sport Boys, que ganó 5 por 3 de Comerciantes Unidos con 4 empates en el medio. En materia de goles también manda Sport Boys, con 16 convertidos contra 9 del rival.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantiene: de los últimos cinco cruces, Sport Boys ganó dos y Comerciantes Unidos uno, con dos empates. El antecedente más cercano, de mayo de este año, también quedó del lado de Sport Boys por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/05/2026Sport Boys vs. Comerciantes Unidos1-0Liga 1
13/09/2025Sport Boys vs. Comerciantes Unidos0-1Liga 1
13/04/2025Comerciantes Unidos vs. Sport Boys0-4Liga 1
24/10/2024Comerciantes Unidos vs. Sport Boys0-0Liga 1
11/05/2024Sport Boys vs. Comerciantes Unidos1-1Liga 1
29/06/2019Sport Boys vs. Comerciantes Unidos0-0Copa LFP-FPF
25/09/2018Comerciantes Unidos vs. Sport Boys3-2Liga 1
07/06/2018Sport Boys vs. Comerciantes Unidos2-1Liga 1
25/10/2015Comerciantes Unidos vs. Sport Boys1-0Liga 2
09/08/2015Sport Boys vs. Comerciantes Unidos4-2Liga 2

Horario del partido

  • Perú: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360
  • Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • ADC Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso — domingo 15 de noviembre, 15:15 hs
  • CD UT Cajamarca vs. Los Chankas — lunes 16 de noviembre, 13:00 hs
  • Club Deportivo Moquegua vs. Atletico Grau — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs
  • Cusco vs. Asociacion Deportiva Tarma — lunes 16 de noviembre, 15:15 hs
  • Alianza Atletico vs. Melgar — miércoles 18 de noviembre, 15:00 hs
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca — sábado 21 de noviembre, 15:30 hs
  • Sporting Cristal vs. Cienciano — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
  • Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Comerciantes Unidos y Sport Boys se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 17 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • Comerciantes Unidos suma 16 puntos en el torneo.
  • Sport Boys suma 26 puntos en el torneo.
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