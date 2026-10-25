Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 13 de la Liga 1

Deportivo Garcilaso y Los Chankas se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la fecha 13 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Deportivo Garcilaso recibe a Los Chankas este domingo 25 de octubre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Deportivo Garcilaso llega golpeado por dos caídas seguidas y necesita cortar la racha ante un rival que viene de otra realidad en la tabla.

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El local se juega no perder terreno en la pelea por los puestos de arriba, mientras que Los Chankas buscan sostener el envión anímico que les dejó su último triunfo para alejarse de la parte baja.

La actualidad de ambos equipos

Deportivo Garcilaso está sexto con 22 puntos, pero el presente no acompaña: cayó 2-4 como visitante ante Melgar y antes perdió de local 0-1 con Sport Huancayo. Antes de ese bache había goleado 4-0 a Universitario, una muestra de que el equipo tiene con qué revertir la situación si ajusta lo que viene fallando en defensa.

Los Chankas marchan 14° con 12 unidades, pero llegan con otro ánimo tras ganarle 2-1 a Asociación Deportiva Tarma de local. Antes habían sumado dos empates sin goles diferencia, 0-0 con Atlético Grau y 1-1 con Cienciano, así que el triunfo reciente les cae justo para intentar un salto en la tabla.

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El historial entre Deportivo Garcilaso y Los Chankas

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y una ligera ventaja para Deportivo Garcilaso, que ganó dos, perdió uno y empató los otros dos, con siete goles a favor por cuatro del rival. El duelo más reciente, en mayo de este año, terminó 1-0 para Garcilaso en cancha de Los Chankas, lo que confirma una paridad que se achica partido a partido.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/05/2026 Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso 0-1 Liga 1 19/07/2025 Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas 3-0 Liga 1 10/02/2025 Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso 2-2 Liga 1 29/09/2024 Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso 1-0 Liga 1 29/04/2024 Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas 1-1 Liga 1

Horario del partido

Perú: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

En síntesis

Deportivo Garcilaso y Los Chankas se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 13 de la Liga 1.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 13 de la Liga 1. El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360 .

y . Deportivo Garcilaso suma 22 puntos en el torneo.

suma 22 puntos en el torneo. Los Chankas suma 12 puntos en el torneo.