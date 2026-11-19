Está saliendo de su dura lesión Christofer Gonzáles, por eso la propuesta de estar en este grande está activa. Conoce el futuro del enganche.

Tras superar un complicado proceso de recuperación por lesión, el futuro profesional de Christofer Gonzáles comienza a tomar un rumbo claro en el fútbol peruano. El experimentado volante nacional tiene encaminada la posibilidad de continuar su carrera en Sporting Cristal, uno de los clubes más grandes y representativos de la Liga 1.

Publicidad

Christofer Gonzáles seguiría dentro del Rímac

Según información revelada por el periodista José Varela en el programa deportivo Modo Fútbol, la directiva celeste ya inició conversaciones formales para asegurar la permanencia del futbolista. El objetivo en La Florida es extender su vínculo contractual de cara a la próxima temporada 2027.

Christofer Gonzáles podría continuar en Sporting Cristal. (Foto: X).

Actualmente, el contrato de “Canchita” con la institución rimense tiene vigencia únicamente hasta finales del presente año. Sin embargo, el interés mutuo por prolongar la relación laboral ha permitido que las negociaciones avancen con buen ritmo en las últimas semanas.

Publicidad

El pedido exclusivo de Roberto Mosquera

La posible renovación del mediocampista ofensivo pasa directamente por un requerimiento expreso de Roberto Mosquera. El entrenador nacional prioriza contar en su plantel con futbolistas de “buen pie” que se adapten perfectamente a su esquema de juego asociativo y de tenencia de balón.

No obstante, el avance definitivo de estas charlas está sujeto a una condición fundamental dentro del club. Las conversaciones entre el entorno de Christofer Gonzáles y la dirigencia se desarrollan bajo el escenario de una eventual continuidad del estratega en el banquillo celeste.

“Si se queda Mosquera, definitivamente el DT va a querer jugadores en el campo con buen pie y ya hay uno que está en charlas con el club para poder renovar. Ese es Christofer Gonzáles”, detalló José Varela durante la transmisión del espacio deportivo.

Publicidad

Confianza en su recuperación dentro de la Liga 1

Más allá de la postura del comando técnico, en la interna de Sporting Cristal existe el deseo institucional de retener al jugador. La directiva confía plenamente en que el volante puede recuperar su mejor versión futbolística una vez que deje atrás las molestias físicas y alcance sus óptimas condiciones.

De cerrarse el acuerdo para el 2027, el principal reto de “Canchita” será sumar minutos de manera sostenida en la Liga 1. El mediocampista buscará retomar la continuidad competitiva que perdió tras su lesión y volver a consolidarse como una pieza indispensable en el esquema rimense.

Publicidad

DATOS CLAVE