La directiva de Sporting Cristal empezó a visualizar la temporada 2027 y tienen en Santiago González a uno de los principales baluartes. Sus rendimientos fueron claves para cerrar una prolongación de contrato.

Luego de la obtención de la Copa Caliente de la Liga y con la posibilidad de esperar algunos resultados para adjudicarse el Torneo Clausura el próximo fin de semana, todo parece indicar que la directiva de Sporting Cristal no quiere perder tiempo y empezó con las renovaciones pensando en la temporada 2027. Este es el caso de un Santiago González que se quedará en la institución.

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Fuente: Getty Images.

Santiago González, quien llegó a Sporting Cristal a inicios del año 2024 desde la segunda división del fútbol argentino y quien se convirtió en uno de los mejores extranjeros del campeonato, tiene una renovación automática en su contrato y las últimas informaciones indican que seguirá en el Rímac. Además, existe un detalle muy importante ante una posible venta a futuro.

“Santiago González tiene contrato con Sporting Cristal para el próximo año y no tiene cláusula de salida, o sea que el club que lo quiera tiene que sentarse a negociar con el club para el próximo año todavía“; fue la revelación del periodista Jean Martín Dueñas en el programa ‘Enredadosc‘ y con lo cual a la vez se supo que dicha situación se concretó debido a los rendimientos del atacante.

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La posibilidad de que Santiago González pueda nacionalizarse para el año 2027

Además de que efectivamente se concretó la continuidad de Santiago González en Sporting Cristal pensando en la próxima temporada, existe una posibilidad de que el atacante pueda realizar el proceso de nacionalización para liberar un cupo de extranjero en la plantilla. Las partes implicadas están de acuerdo, así que solo restarían detalles para empezar con el proceso.

Esta información fue revelada por el periodista Denilson Barrenechea durante una de las últimas ediciones del programa ‘Estudio Fútbol‘, así que claramente sería un plus dentro de las planificaciones de Sporting Cristal. Ahora, si bien el atacante será peruano en los próximos meses, por ahora no hay indicios de que pueda ser convocado en Videna. Veremos qué sucede en el futuro cercano.

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🤔 ¿Se nacionaliza Santi González? La idea de Sporting Cristal.



➡️ @Denilson_Jarde pic.twitter.com/874Q2Epmqr — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) November 12, 2026

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