Las cinco fechas que le quedan a Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario en el Torneo Clausura

Conoce las cinco fechas finales del Torneo Clausura que le quedan a Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario. Todos sus encuentros acá.

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva con un emocionante desenlace. La pelea por el título nacional mantiene en vilo a los hinchas del fútbol peruano.

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A falta de solo cinco jornadas para el cierre del campeonato, la parte alta de la clasificación se encuentra comprimida. Aquí te detallamos el fixture completo que deberán afrontar los tres candidatos para alzar la copa.

Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario ganaron sus partidos en Liga 1. (Foto: X).

Sporting Cristal: un cierre en el Alberto Gallardo

El elenco celeste llega como líder de la tabla con 25 puntos por mejor diferencia de goles. Depende de sí mismo, pero afrontará un calendario exigente con salidas complicadas.

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Fecha 13: Cusco FC vs. Sporting Cristal (Visita – Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Local – Estadio Alberto Gallardo)

Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca (Local)

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal (Visita)

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano (Local)

Alianza Lima: la obligación de sumar como visitante

Los íntimos registran 22 unidades y buscan acortar distancias en las fechas finales. Tienen el gran atractivo de disputar un duelo directo en la jornada 14 frente a los bajopontinos.

Fecha 13: Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima (Visita – Estadio 25 de Noviembre)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Visita – Estadio Alberto Gallardo)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (Local – Estadio Alejandro Villanueva)

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (Visita – Estadio Los Chankas)

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (Local – Estadio Alejandro Villanueva)

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Universitario de Deportes: el Monumental como fortaleza

El conjunto merengue suma 24 puntos y se ubica a una sola unidad de la cima. Afrontará tres cotejos en Lima para intentar dar el zarpazo definitivo al primer lugar.

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II (Local – Estadio Monumental)

Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys (Local)

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario (Visita)

Fecha 16: Universitario vs. Deportivo Moquegua (Local)

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario (Visita)

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La pelea en la Tabla Acumulada 2026

Además del Clausura, los tres clubes batallan por la posición general de la temporada. Alianza Lima marcha puntero en el Acumulado con 62 puntos, seguido por Universitario con 53 unidades y Sporting Cristal con 48.

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DATOS CLAVE