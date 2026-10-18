Ganó Sporting Cristal y es el líder absoluto: tabla de posiciones del Clausura y Acumulado 2026

El triunfo de Sporting Cristal 4-2 sobre Comerciantes Unidos. Lo pone como líder del Torneo Clausura. Aquí las tablas, también del acumulado.

Sporting Cristal dio un firme paso en sus aspiraciones al título nacional. En un duelo lleno de dinamismo y efectividad en ataque, el cuadro cervecero derrotó por 4-2 a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo.

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El equipo celeste impuso su jerarquía en casa ante una hinchada que llenó las tribunas. Con una actuación estelar de sus hombres de ofensiva, los bajopontinos sumaron tres puntos fundamentales para sostener la punta de las clasificaciones.

Sporting Cristal derrotó 4-2 a Comerciantes Unidos. (Foto: X).

Festival de goles en el Estadio Alberto Gallardo

El trámite del partido arrancó con un Sporting Cristal volcado al campo contrario desde el pitazo inicial. A los 35 minutos del primer tiempo, Luis Iberico rompió la paridad tras definir con precisión una jugada colectiva para marcar el 1-0 parcial.

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En el complemento, la visita reaccionó rápidamente por medio de Josuee Herrera, quien puso el empate transitorio 1-1 a los 56 minutos. Sin embargo, la respuesta rimense no se hizo esperar e Iberico reapareció a los 64′ para firmar su doblete personal y devolverle la ventaja al elenco bajopontino.

El ingreso de Hernán Barcos desde el banco de suplentes le dio un segundo aire decisivo a la delantera local. A los 71′, el atacante convirtió el 3-1 para extender la diferencia en el marcador.

Aunque Matías Sen descontó de penal para Comerciantes Unidos a los 84′ tras una revisión del VAR, el propio Barcos apareció nuevamente a los 90+4′ en el tiempo añadido para sellar el 4-2 definitivo.

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Resultados jugados de la Fecha 12 del Torneo Clausura

La duodécima jornada ha dejado marcadores trascendentales en ambas partes de la tabla de posiciones:

Sport Huancayo 2-1 Cusco FC

Los Chankas 2-1 ADT

Juan Pablo II 2-0 Sport Boys

FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso

Alianza Lima 3-1 Atlético Grau

Sporting Cristal 4-2 Comerciantes Unidos

Partidos pendientes para completar la Fecha 12

Para cerrar la jornada 12 de la Liga 1 Te Apuesto, restan por disputarse los siguientes compromisos programados para este domingo 18 de octubre:

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FC Cajamarca vs. CD Moquegua (13:15)

Alianza Atlético vs. Universitario (15:30)

Cienciano vs. UTC (18:30)

Próximos partidos: Programación de la Fecha 13

El torneo no se detiene y la Fecha 13 traerá duelos candentes entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre:

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Viernes 23 de octubre

UTC vs. FBC Melgar (13:00)

Atlético Grau vs. ADT (15:15)

Sábado 24 de octubre

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético (12:45)

Cusco FC vs. Sporting Cristal (15:15)

Universitario vs. Juan Pablo II College (19:30)

Domingo 25 de octubre

Comerciantes Unidos vs. Cienciano (11:00)

CD Moquegua vs. Alianza Lima (13:15)

Sport Boys vs. FC Cajamarca (15:30)

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas (18:00)

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026

A continuación, revisa cómo marchan las ubicaciones en la tabla tras los últimos resultados:

DATOS CLAVE

Sporting Cristal ganó 4-2 a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo.

Luis Iberico y Hernán Barcos anotaron sendos dobletes para el equipo bajopontino.

Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo sábado 24 de octubre.