Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, enojado con el arbitraje ante Juan Pablo II: “Un desastre”

El entrenador de Sport Huancayo estalló de bronca contra el árbitro Bruno Pérez por el arbitraje en el triunfo 2-0 de Juan Pablo II College.

Sport Huancayo terminó con su racha de victorias tras caer ante Juan Pablo II College por 2-0 en Chongoyape en el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. La derrota causó suma molestia en el lado del ‘Rojo Matador’, sobre todo en su entrenador Richard Pellejero, por el arbitraje de Bruno Pérez.

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La bronca de Pellejero se dio por algunas jugadas puntuales en el partido ante Juan Pablo II, como la expulsión de Hugo Ángeles, que derivó en el penal que terminó convirtiendo Erinson Ramírez para el 1-0. Durante la transmisión del partido en L1MAX, de hecho, manifestó su bronca ante los micrófonos ambientes.

“No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, vos tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado“, se le escuchó decirle al cuarto árbitro durante los minutos finales del partido.

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Las duras frases de Pellejero contra el arbitraje (X @gianinag15).

No fue lo único que se alcanzó a escuchar del entrenador uruguayo. “Tienen que analizar todos los partidos que arbitran acá. Lamentable es. Por eso no crece el fútbol acá. Un desastre“, tiró.

El final del partido también fue polémico, ya que se armó una bronca entre jugadores con la Policía Nacional, queriendo distanciarlos de los árbitros. Evidentemente, la bronca fue generalizada contra Pérez, quien ha tenido una temporada con múltiples partidos polémicos en Liga 1.

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Sport Huancayo seguirá como líder del Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo, a pesar de la derrota, seguirá como líder del Torneo Clausura 2026, al menos hasta el fin de semana en que se juegue la fecha 15. El único equipo que lo puede superar en la tabla de posiciones es Universitario de Deportes, pero no ve acción por la jornada 14 hasta el próximo miércoles 4 de noviembre.

En todo caso, puede pasar que cualquiera de los cuatro equipos que llegaron a esta fecha con 25 puntos lo pueda igualar en la primera posición. Por ende, Sporting Cristal, Alianza Lima (estos dos se enfrentan entre sí), Deportivo Garcilaso o FBC Melgar pueden alcanzar al cuadro de Huancayo en el Clausura.

DATOS CLAVE

Juan Pablo II venció 2-0 a Sport Huancayo por la fecha 14 del Clausura.

a Sport Huancayo por la fecha 14 del Clausura. Richard Pellejero criticó fuertemente al árbitro Bruno Pérez tras la expulsión de Hugo Ángeles.

al árbitro Bruno Pérez tras la expulsión de Hugo Ángeles. Sport Huancayo sigue líder del Torneo Clausura 2026 a pesar de su reciente derrota.