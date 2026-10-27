Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 en pleno Juan Pablo II vs. Sport Huancayo

El líder del Torneo Clausura, Sport Huancayo, tiene una dura visita a Chongoyape para jugar ante Juan Pablo II College. Mira cómo va la tabla de posiciones.

El líder del Torneo Clausura, Sport Huancayo, y uno de sus perseguidores, Juan Pablo II College, se enfrentan este martes 27 de octubre en el arranque de la fecha 14. Se trata de un duelo clave en la lucha por el certamen actual. El conjunto de Richard Pellejero tiene una buena chance de escaparse en el primer lugar.

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La Liga 1 entra en etapa de definición con la parte final del Clausura. Huancayo llega como líder con 28 puntos, uno más que Universitario. La presión está del lado del ‘Rojo Matador’, que tiene una dura visita ante el conjunto de Chongoyape, que está séptimo en el Clausura.

Con una victoria como visitante, el equipo de Richard Pellejero le sacaría cuatro puntos a la ‘U’, que recién jugará por la fecha 14 el miércoles 4 de noviembre ante Sport Boys. Por eso, no hay margen de error para el equipo del centro del Perú.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Así va la tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College vs. Sport Huancayo | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:00 P.M.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT vs. CD Moquegua | Unión Tarma | 11:00 A.M.

FC Cajamarca vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón | 1:15 P.M.

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 | 3:30 P.M.

Cienciano vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 7:00 P.M.

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JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas | 1:00 P.M.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Alberto Gallardo | 3:30 P.M.

FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE