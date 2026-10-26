Los árbitros confirmados para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal y Universitario vs. Sport Boys por Liga 1

Conoce quiénes serán los jueces principales de la Liga 1. Para los duelos de Alianza Lima vs Sporting Cristal, y Universitario vs Sport Boys.

La nómina de jueces que impartirán justicia en dos de los duelos más atractivos del Torneo Clausura ya comenzó a revelarse. Las ternas principales y los encargados del video remoto fueron adelantados por el periodismo especializado para la fecha 14 de la Liga 1 peruana.

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De acuerdo con la información brindada por el periodista Gerson Cuba, Kevin Ortega será la autoridad principal en el terreno de juego para el cruce entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Asimismo, desde la cabina tecnológica, Joel Alarcón asumirá la responsabilidad de monitorear las acciones decisivas mediante el VAR.

Confirmado el arbitraje del Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: X).

¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Este clásico de la jornada se disputará el jueves 29 de octubre de 2026. Las acciones arrancarán a las 15:30 horas (hora peruana) sobre el césped del Estadio Alberto Gallardo.

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La presencia de una terna con recorrido internacional busca garantizar el control disciplinario en un choque directo entre aspirantes al título. Ambas escuadras saldrán al campo bajopontino con la urgencia de sumar tres puntos decisivos en la tabla.

Por otro lado, según reportó el comunicador Enrique Vega, Micke Palomino fue designado como réferi central para el choque entre Universitario de Deportes y Sport Boys. La supervisión del sistema VAR en este encuentro estará bajo la conducción de César García.

¿Cuándo se juega el Universitario vs. Sport Boys?

El enfrentamiento entre cremas y rosados quedó fijado para el miércoles 4 de noviembre de 2026. El silbatazo inicial sonará a las 20:30 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental “U”.

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Confirmado el arbitraje del Universitario vs. Sport Boys. (Foto: X).

El elenco de Ate apostará a su fortaleza en condición de local para mantenerse firme en la recta decisiva del certamen. En contraparte, la escuadra chalaca intentará replantear su estrategia para dar el golpe de visita.

La revelación de estos equipos arbitrales por parte de la prensa deportiva marca la cuenta regresiva de una fecha vibrante en el fútbol peruano, donde la precisión arbitral será un factor clave.

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