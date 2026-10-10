¡Se juega en el Monumental! Universitario 0-0 FBC Melgar EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario de Deportes y FBC Melgar se ven las caras en uno de los partidos más resonantes del fin de semana. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Monumental será testigo de un trámite que promete en demasía por la necesidad de ambos equipos. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro al clásico estilo de Bolavip Perú.
Minuto a minuto de Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026
Alineaciones titulares de Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula. DT: Fabián Bustos.
FBC Melgar | Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Kevin Minda, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Lautaro Guzmán; Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta. DT: Miguel Rondelli.
Horarios de Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026
- 17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (domingo 11/10)
Canales de Universitario vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32