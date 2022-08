Juan Pablo Varillas (100 en la clasificación ATP) avanzó a los octavos de final del DirecTV Open Lima Challenger 2022. Nuestra primera raqueta nacional venció este martes en dos sets (6-3 y 6-2) al brasileño Pedro Boscardin Días (296° en el ranking) ante el aliento de la afición peruana que abarrotó la cancha principal del Jockey Club.

El peruano mostró un buen desempeño sobre Boscardin desde el primer juego, mostrando toda su capacidad en su primer cotejo del torneo. Aunque en algunas oportunidades el deportista brasileño lo complicó como, por ejemplo, en el primer set. Sin embargo, nuestro representante logró salir victorioso por 6-3. Luego, Varillas sacó a relucir su jerarquía para ganar el segundo set por 6-2 y quedarse con el encuentro.

Luego del triunfo en primera ronda, Juan Pablo Varillas dio sus impresiones del encuentro. "Estoy feliz, siempre los debuts son un poco complicados. Es un jugador joven, la verdad que nunca había jugado con él, solo lo tenía mapeado por lo que me dijo mi entrenador, pero gane con contundencia, con mucha experiencia".

"Cada vez que vengo a jugar a Lima, me pongo muy contento. Estar en el top 100 es un plus que me pone muy feliz. Me alegra que haya muchos peruanos en segunda ronda. Hace mucho que no pasaba eso, no se si hubo cuatro en segunda ronda, y en singles son 5. Me pone muy feliz por el tenis peruano, se nota que los chicos están queriendo jugar profesional y ojalá siga creciendo", agregó el deportista nacional.

Sobre su objetivo a fin de año. "Mi objetivo es terminar el año en el top 100, sería un gran objetivo. A los hinchas, que siga vendiendo a apoyar, hay muchos peruanos en esta competencia".

Asimismo, habló sobre su próximo rival, el argentino Juan Bautista. "Lo conozco hace mucho, somos amigos, entreno con el físico en Buenos Aires, pero nunca he competido con él. ´Voy a ir partido a partido, muy tranquilo, tratando de hacer mi juego y proponer siempre".

¿Cuándo vuelve a jugar Juan Pablo Varillas?

Juan Pablo Varillas, quien hace algunos días entró en el top 100 del ATP, enfrentará este jueves a las 5:30 p.m. (hora peruana) al argentino Juan Bautista Otegui en los octavos de final del Directv Open 2022, quien viene de derrotar por (6-2) (6-3) al uruguayo Ignacio Carou. El partido se disputará como plato de fondo en la cancha central del Jockey Club y será transmitido por la señal de ATP TV y DirecTV.