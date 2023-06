Lionel Messi está siendo noticia en todo el universo deportivo, después de conocerse la decisión final sobre su futuro. El crack argentino, en una entrevista exclusiva para Mundo Deportivo, develó detalles de su vida, donde detalla los movimientos recientes.

Muchos decían que iba a jugar en el FC Barcelona, posiblemente también se marchaba para Arabia Saudita con camiseta del Al-Hilal. Pero ello estuvo muy lejos de manejarlo como una certeza. La Pulga ya puso su palabra en la mesa, haciéndose cargo de todo.

Dentro de la charla extensa con el periodista deportivo, Fernando Polo, Subdirector del medio de comunicación, arrancó diciendo: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

Explicando que ahora mismo busca darle una vuelta a su vida. Luego de sufrir en el Paris Saint-Germain: “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”.

Lionel Messi jugará en el Inter Miami, pero estuvo también cerca de fichar por el FC Barcelona. Pero hay un tema muy importante, que no se debe pasar por algo, el plano económico que no solo implicaba con él. Si no también, con los posibles compañeros: “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.