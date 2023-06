Siguiendo con los partidos internacionales, este jueves 15 de junio se disputarán varios cotejos interesantes. Quizá marcado por el España ante Italia por la UEFA Nations League, también tendrán acción planteles sudamericanos.

Estando en juego también el duelo amistoso entre Argentina y Australia, las escuadras reeditarán el partido que sostuvieron por los octavos de Qatar 2022.

Entre otros duelos llamativos también tendrá acción Venezuela, por el lado de los países sudamericanos.

Estando también movida la noche, por la CONCACAF Nations League, se dará el clásico entre Estados Unidos y México, sin duda un partidazo que marcará la pauta.

Liga 2 – Perú

13:00 PM – Deportivo Coopsol vs Unión Huaral

UEFA Nations League

13:45 PM – España vs Italia

Amistosos internacional

05:10 AM – Japón vs El Salvador

07:00 AM – Argentina vs Australia

07:00 AM – Jamaica vs Catar

19:00 PM – Venezuela vs Honduras

10:00 PM – Costa Rica vs Guatemala

CONCACAF Nations League

18:00 PM – Panamá vs Canadá

21:00 PM – Estados Unidos vs México