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Alineaciones de Liverpool y Brighton por la Premier League: formaciones probables

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool vs. Albion, Premier League
Liverpool vs. Albion, Premier League

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-1 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 5-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Brighton

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

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Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Bajas y ausentes de Liverpool y Brighton

Liverpool:

  • Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Brighton:

  • Pascal Struijk (ausencia)
  • Mats Wieffer (lesión de rodilla)
  • Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Yankuba Minteh (lesión en la pierna; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Liverpool y Brighton: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 09:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Estadio Anfield
  • Historial: 31 cruces — Liverpool ganó 18, Brighton ganó 6 y empataron 7
  • Último antecedente: 21/03/2026: Brighton 2-1 Liverpool
  • Próximo partido de Liverpool: vs. Arsenal, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Brighton: vs. Man City, sábado 31 de octubre
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