Alineaciones de Tottenham y Coventry por la Premier League: formaciones probables

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 4-1 a Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tottenham y Coventry
Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Mateus Fernandes, Conor Gallagher, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.
Coventry (5-4-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Bobby Thomas, Jay DaSilva, Brandon Thomas-Asante, Caleb Yirenkyi, Matt Grimes, Ephron Mason-Clark, Taiwo Awoniyi. DT: Frank Lampard.
Bajas y ausentes de Tottenham y Coventry
Tottenham:
- Savinho (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Pedro Porro (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Dejan Kulusevski (lesión de rodilla)
- Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Richarlison (ausencia)
Coventry:
- Josh Eccles (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)
- Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
La previa de Tottenham y Coventry: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 19 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
- Historial: 68 cruces — Tottenham ganó 31, Coventry ganó 18 y empataron 19
- Último antecedente: 18/09/2024: Coventry 1-2 Tottenham
- Próximo partido de Tottenham: vs. Chelsea, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Coventry: vs. Fulham, sábado 24 de octubre