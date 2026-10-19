Alineaciones de Tottenham y Coventry por la Premier League: formaciones probables

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 4-1 a Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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