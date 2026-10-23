Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 06:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. City llega con el funcionamiento más sólido de la liga y una racha que no afloja, mientras Aston Villa necesita un resultado grande para despegar en la tabla.

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El líder quiere seguir estirando la diferencia en la cima y el local busca un triunfo que lo meta de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa llega con una mejoría reciente: ganó de visitante ante Newcastle por 1-0 después de empatar 2-2 con Brentford en su cancha. Antes de eso también se había impuesto como visitante ante Tottenham por 3-2, así que el equipo muestra signos de reacción aunque todavía está lejos de los puestos de arriba.

Man City no da respiro. Viene de ganarle 3-2 a Ipswich Town en su estadio, de golear 3-0 a Liverpool como visitante y de un 5-3 ante Sunderland que dejó en claro que el ataque funciona a toda máquina. Con 21 puntos en siete fechas, manda la tabla con autoridad.

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El historial entre Aston Villa y Man City

El historial entre ambos es extenso, con 168 duelos disputados, y la balanza se inclina para Man City con 75 victorias por 53 de Aston Villa, además de 40 empates. En goles la diferencia también favorece al equipo celeste, 284 contra 229.

Los últimos cruces vienen parejos: en el más reciente, en mayo, Aston Villa se impuso 2-1 jugando de visitante, aunque en el antecedente anterior había ganado en su cancha por 1-0. La serie reciente muestra que ninguno saca ventajas claras partido a partido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Man City vs. Aston Villa 1-2 Premier League 26/10/2025 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 22/04/2025 Man City vs. Aston Villa 2-1 Premier League 21/12/2024 Aston Villa vs. Man City 2-1 Premier League 03/04/2024 Man City vs. Aston Villa 4-1 Premier League 06/12/2023 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 12/02/2023 Man City vs. Aston Villa 3-1 Premier League 03/09/2022 Aston Villa vs. Man City 1-1 Premier League 22/05/2022 Man City vs. Aston Villa 3-2 Premier League 01/12/2021 Aston Villa vs. Man City 1-2 Premier League

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Horario del partido

Perú: 06:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 09:00 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 09:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

En síntesis