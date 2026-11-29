Arsenal y Man City se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de empatar 2-2 con Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Man City viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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