Brighton vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium.
Brighton llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Brighton ganó 2-0 como visitante ante Sunderland en la fecha anterior. Brighton está 3° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Arsenal.
En su último compromiso, Crystal Palace ganó 3-1 como local ante Nottingham Forest. El conjunto marcha 13° con 7 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Leeds.
El historial entre Brighton y Crystal Palace
Brighton y Crystal Palace se enfrentaron 33 veces en los últimos años: 10 triunfos de Brighton, 11 de Crystal Palace y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Brighton vs. Crystal Palace
|0-1
|Premier League
|09/11/2025
|Crystal Palace vs. Brighton
|0-0
|Premier League
|05/04/2025
|Crystal Palace vs. Brighton
|2-1
|Premier League
|15/12/2024
|Brighton vs. Crystal Palace
|1-3
|Premier League
|03/02/2024
|Brighton vs. Crystal Palace
|4-1
|Premier League
|21/12/2023
|Crystal Palace vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|15/03/2023
|Brighton vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|11/02/2023
|Crystal Palace vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|14/01/2022
|Brighton vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|27/09/2021
|Crystal Palace vs. Brighton
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Brighton suma 13 puntos tras vencer a Sunderland, Arsenal y Coventry.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.