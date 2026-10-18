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Brighton vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Albion vs. Crystal Palace, Premier League
Albion vs. Crystal Palace, Premier League

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium.

Brighton llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Brighton ganó 2-0 como visitante ante Sunderland en la fecha anterior. Brighton está 3° en la tabla con 13 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Arsenal.

En su último compromiso, Crystal Palace ganó 3-1 como local ante Nottingham Forest. El conjunto marcha 13° con 7 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Leeds.

El historial entre Brighton y Crystal Palace

Brighton y Crystal Palace se enfrentaron 33 veces en los últimos años: 10 triunfos de Brighton, 11 de Crystal Palace y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Brighton vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/11/2025Crystal Palace vs. Brighton0-0Premier League
05/04/2025Crystal Palace vs. Brighton2-1Premier League
15/12/2024Brighton vs. Crystal Palace1-3Premier League
03/02/2024Brighton vs. Crystal Palace4-1Premier League
21/12/2023Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League
15/03/2023Brighton vs. Crystal Palace1-0Premier League
11/02/2023Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League
14/01/2022Brighton vs. Crystal Palace1-1Premier League
27/09/2021Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League

Horario del partido

  • Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Brighton suma 13 puntos tras vencer a Sunderland, Arsenal y Coventry.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
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