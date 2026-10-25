Crystal Palace vs. Newcastle: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

Publicidad

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace perdió 0-5 como visitante ante Brighton. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Nottingham Forest.

Newcastle viene de perder 0-1 como local ante Aston Villa. El equipo ocupa el puesto 14 con 8 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Coventry.

El historial entre Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace y Newcastle se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 11 triunfos de Crystal Palace, 21 de Newcastle y 11 empates.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Crystal Palace vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/01/2026 Newcastle vs. Crystal Palace 2-0 Premier League 16/04/2025 Newcastle vs. Crystal Palace 5-0 Premier League 30/11/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 1-1 Premier League 24/04/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 2-0 Premier League 21/10/2023 Newcastle vs. Crystal Palace 4-0 Premier League 21/01/2023 Crystal Palace vs. Newcastle 0-0 Premier League 09/11/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 League Cup 03/09/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 Premier League 20/04/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 1-0 Premier League

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo Centroamérica: Max

Max España: DAZN

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

En síntesis

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Newcastle suma 8 puntos en el torneo.