Crystal Palace vs. Newcastle: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Crystal Palace perdió 0-5 como visitante ante Brighton. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Nottingham Forest.
Newcastle viene de perder 0-1 como local ante Aston Villa. El equipo ocupa el puesto 14 con 8 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Coventry.
El historial entre Crystal Palace y Newcastle
Crystal Palace y Newcastle se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 11 triunfos de Crystal Palace, 21 de Newcastle y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Crystal Palace vs. Newcastle
|2-1
|Premier League
|04/01/2026
|Newcastle vs. Crystal Palace
|2-0
|Premier League
|16/04/2025
|Newcastle vs. Crystal Palace
|5-0
|Premier League
|30/11/2024
|Crystal Palace vs. Newcastle
|1-1
|Premier League
|24/04/2024
|Crystal Palace vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|21/10/2023
|Newcastle vs. Crystal Palace
|4-0
|Premier League
|21/01/2023
|Crystal Palace vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|09/11/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|0-0
|League Cup
|03/09/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|0-0
|Premier League
|20/04/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Centroamérica: Max
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.