Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Hay contrastes que se notan a simple vista: el Chelsea llega entonado y con una racha que lo mete en la pelea de arriba, mientras el Tottenham todavía no logra despegar en esta Premier League.
El local pelea puestos de Champions y necesita sostener el nivel que mostró en las últimas semanas. Para el Tottenham el objetivo es más urgente: salir de la parte baja de la tabla antes de que la distancia se haga difícil de remontar.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea llega con el envión de dos triunfos seguidos, el más reciente un 2-0 como visitante frente al Everton después de haber goleado 5-1 al Bournemouth en Stamford Bridge. Antes de esa racha había sufrido una caída dura, 0-3 ante el Brentford, pero el equipo corrigió el rumbo rápido y hoy está cuarto con 13 puntos en siete fechas.
El Tottenham tuvo un cierre de semana más alentador, con una victoria 3-1 de local ante el Coventry que le permitió cortar una mala racha. Antes había empatado sin goles de ventaja frente al Manchester United y perdido como local contra el Aston Villa. Con 6 puntos en siete partidos, el equipo está 17° y necesita un resultado positivo para despegarse de la zona de descenso.
El historial entre Chelsea y Tottenham
El historial entre ambos es amplio, con 165 enfrentamientos, y muestra una ligera ventaja del Chelsea, que ganó 76 veces por 51 del Tottenham, además de 39 empates. En goles también manda el local de este sábado, 257 contra 222.
En los cruces más recientes el Tottenham se impuso 2-1 en Stamford Bridge en agosto, cortando una seguidilla en la que el Chelsea había ganado el partido anterior en la misma cancha. Antes de eso, el equipo londinense visitante había sumado un triunfo de visita, señal de que la paridad entre ambos se mantiene pareja partido a partido.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/08/2026
|Chelsea vs. Tottenham
|1-2
|Sydney Super Cup
|19/05/2026
|Chelsea vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|01/11/2025
|Tottenham vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|03/04/2025
|Chelsea vs. Tottenham
|1-0
|Premier League
|08/12/2024
|Tottenham vs. Chelsea
|3-4
|Premier League
|02/05/2024
|Chelsea vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
|06/11/2023
|Tottenham vs. Chelsea
|1-4
|Premier League
|26/02/2023
|Tottenham vs. Chelsea
|2-0
|Premier League
|14/08/2022
|Chelsea vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|23/01/2022
|Chelsea vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 06:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
En síntesis
- Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 6 puntos en el torneo.