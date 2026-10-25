Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos llega en racha ganadora, pero Brentford se mete en Yorkshire con el cartel de favorito y la obligación de no desperdiciar otra chance de meterse en la mitad alta de la tabla.
Son apenas ocho puntos de diferencia entre la octava posición y la mitad de la tabla, así que un triunfo acomoda bastante el panorama para cualquiera de los dos antes de que la fecha FIFA corte el ritmo de la Premier League.
La actualidad de ambos equipos
Hull viene de caer 1-0 como visitante ante Fulham y arrastra apenas un punto de los últimos nueve disputados, aunque el empate 2-2 ante Everton mostró que el equipo no se relaja cuando juega de local. Con 9 unidades en siete fechas, está en la mitad de la tabla y necesita sumar para no quedar enganchado con la zona complicada.
Brentford tampoco pasa su mejor momento: perdió 1-2 con Liverpool jugando en su propia cancha y antes había rescatado un empate 2-2 frente a Aston Villa. De todas formas, el 3-0 que le metió a Chelsea hace unas semanas quedó como prueba de que el equipo tiene con qué lastimar a cualquiera, algo que lo mantiene séptimo con 10 puntos.
El historial entre Hull y Brentford
El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también es mínima, 27 contra 25 a favor de Hull, lo que confirma que nunca hubo una supremacía clara de ningún lado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2020
|Hull vs. Brentford
|1-5
|Championship
|17/08/2019
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|23/02/2019
|Brentford vs. Hull
|5-1
|Championship
|15/12/2018
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|06/05/2018
|Brentford vs. Hull
|1-1
|Championship
|09/12/2017
|Hull vs. Brentford
|3-2
|Championship
|26/04/2016
|Hull vs. Brentford
|2-0
|Championship
|03/11/2015
|Brentford vs. Hull
|0-2
|Championship
|24/08/2010
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League Cup
|07/05/2005
|Brentford vs. Hull
|2-1
|League One
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
En síntesis
- Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.