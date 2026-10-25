Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos llega en racha ganadora, pero Brentford se mete en Yorkshire con el cartel de favorito y la obligación de no desperdiciar otra chance de meterse en la mitad alta de la tabla.

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Son apenas ocho puntos de diferencia entre la octava posición y la mitad de la tabla, así que un triunfo acomoda bastante el panorama para cualquiera de los dos antes de que la fecha FIFA corte el ritmo de la Premier League.

La actualidad de ambos equipos

Hull viene de caer 1-0 como visitante ante Fulham y arrastra apenas un punto de los últimos nueve disputados, aunque el empate 2-2 ante Everton mostró que el equipo no se relaja cuando juega de local. Con 9 unidades en siete fechas, está en la mitad de la tabla y necesita sumar para no quedar enganchado con la zona complicada.

Brentford tampoco pasa su mejor momento: perdió 1-2 con Liverpool jugando en su propia cancha y antes había rescatado un empate 2-2 frente a Aston Villa. De todas formas, el 3-0 que le metió a Chelsea hace unas semanas quedó como prueba de que el equipo tiene con qué lastimar a cualquiera, algo que lo mantiene séptimo con 10 puntos.

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El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también es mínima, 27 contra 25 a favor de Hull, lo que confirma que nunca hubo una supremacía clara de ningún lado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2020 Hull vs. Brentford 1-5 Championship 17/08/2019 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 23/02/2019 Brentford vs. Hull 5-1 Championship 15/12/2018 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 06/05/2018 Brentford vs. Hull 1-1 Championship 09/12/2017 Hull vs. Brentford 3-2 Championship 26/04/2016 Hull vs. Brentford 2-0 Championship 03/11/2015 Brentford vs. Hull 0-2 Championship 24/08/2010 Brentford vs. Hull 2-1 League Cup 07/05/2005 Brentford vs. Hull 2-1 League One

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

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En síntesis