Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Dónde ver EN VIVO Hull vs. Brentford por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Brentford, Premier League
Hull vs. Brentford, Premier League

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos llega en racha ganadora, pero Brentford se mete en Yorkshire con el cartel de favorito y la obligación de no desperdiciar otra chance de meterse en la mitad alta de la tabla.

Son apenas ocho puntos de diferencia entre la octava posición y la mitad de la tabla, así que un triunfo acomoda bastante el panorama para cualquiera de los dos antes de que la fecha FIFA corte el ritmo de la Premier League.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Hull viene de caer 1-0 como visitante ante Fulham y arrastra apenas un punto de los últimos nueve disputados, aunque el empate 2-2 ante Everton mostró que el equipo no se relaja cuando juega de local. Con 9 unidades en siete fechas, está en la mitad de la tabla y necesita sumar para no quedar enganchado con la zona complicada.

Brentford tampoco pasa su mejor momento: perdió 1-2 con Liverpool jugando en su propia cancha y antes había rescatado un empate 2-2 frente a Aston Villa. De todas formas, el 3-0 que le metió a Chelsea hace unas semanas quedó como prueba de que el equipo tiene con qué lastimar a cualquiera, algo que lo mantiene séptimo con 10 puntos.

El historial entre Hull y Brentford

El historial entre ambos es parejo: de 19 enfrentamientos, Hull ganó 9 y Brentford 8, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también es mínima, 27 contra 25 a favor de Hull, lo que confirma que nunca hubo una supremacía clara de ningún lado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2020Hull vs. Brentford1-5Championship
17/08/2019Brentford vs. Hull1-1Championship
23/02/2019Brentford vs. Hull5-1Championship
15/12/2018Hull vs. Brentford2-0Championship
06/05/2018Brentford vs. Hull1-1Championship
09/12/2017Hull vs. Brentford3-2Championship
26/04/2016Hull vs. Brentford2-0Championship
03/11/2015Brentford vs. Hull0-2Championship
24/08/2010Brentford vs. Hull2-1League Cup
07/05/2005Brentford vs. Hull2-1League One

Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

En síntesis

  • Hull y Brentford se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Hull suma 9 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 10 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones