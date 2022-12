Brasil vs. Corea del Sur : EN VIVO por el Mundial de Qatar 2022

La fase decisiva en esta Copa del Mundo 2022 sigue avanzando y la gran fanaticada de la verdeamarela ya quiere ver a Brasil, que enfrentará a Corea del Sur, dos selecciones claramente contrapuestas en historias, en recorridos en el fútbol, en trofeos y en objetivos en este mundial. Además, si chocan en estas instancias del torneo, es por méritos propios. El partido está programado para este lunes 5 de diciembre a las 14:00 (hora peruana), en el 974 Stadium.

FOTO: GETTY

¿Cómo llegan Brasil y Corea del Sur a este encuentro?

Los Asiáticos terminaron segundos en el Grupo H con 4 puntos, fue otro que dio triunfos históricos sorpresivos y no porque no se esperaba su clasificación en una serie tan pareja, sino cómo lo hizo. En su debut empató contra Uruguay (0-0), un encuentro con pocas ocasiones de gol, luego perderían ante Ghana por 3-2 y parecía que se despedían del Mundial, pero los Milagros en fútbol sí existen y derrotaron en un magistral duelo a Portugal por 2-1, donde empezaron perdiendo por 1 a 0, empataron y a los 90'+1, Chan le dio vuelta el marcador, tras un gran pase de Son. Dejando afuera a los Charrúas por goles a favor (+4 contra +2).



Por su parte, Brasil ganó el Grupo G con 6 puntos, pero solo por diferencia de +2 goles quedó primero, porque había empatado en el primer lugar con Suiza. En su primer compromiso logró un triunfo tranquilo ante Serbia (2-0), en su siguiente partido le ganó a Suiza por 1-0 y cayó ante Camerún por 1-0. La Canarinha jugó con suplentes, pero eso la gente va a olvidar y lo que se recordará siempre es que los africanos tuvieron un triunfo histórico ante ellos.



El Historial entre Brasil y Corea del Sur:

Entre Brasil y Corea no hay antecedentes oficiales, no hay nunca se han enfrentado en mundiales. Pero, eso sí, hay siete partidos amistosos. Que no hay nada fuera de lo común, porque el Scratch tiene 6 victorias contra 1 de los Tigres de Oriente:

Corea del Sur 1-5 Brasil Amistoso 2022

Brasil 3-0 Corea del Sur Amistoso 2019

Corea del Sur 0-2 Brasil Amistoso 2013

Corea del Sur 2-3 Brasil Amistoso 2002

Corea del Sur 1-0 Brasil Amistoso 1999

Corea del Sur 1-2 Brasil Amistoso 1997

Corea del Sur 0-1 Brasil Amistoso 1995

¿Quiénes son las figuras de Brasil y Corea del Sur?

En Brasil debería ser Neymar, pero lamentablemente es duda. Debido a que no quieren forzarlo, por la recuperación de a pocos que viene teniendo el jugador del PSG. Además, los brasileños tienen equipo para seguir avanzando en el Mundial, contando también con Richarlison que anotó un golazo ante Serbia y él que viene haciendo un buen apoyo, es Vinicius que todavía no se destapa, pero ha sido muy participativo, con ganas de ser protagonista en los partidos que le tocó estar.

FOTO: GETTY

En Corea del Sur se menciona al héroe nacional del Tottenham, Son, conocido como el 7, junto a Chan son jugadores que dan la talla a nivel mundial. Por algo ambos se encuentran en la Premier League. Los surcoreanos cuentan con velocidad y buena técnica, algo que le han agregado a su fútbol en estos últimos años. Los Guerreros Taeguk darán la pelea para llegar a cuartos de final.

FOTO: GETTY

Posibles Alineaciones de Brasil y Corea del Sur:

Brasil: Alisson Becker; Éder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Lucas Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinícius Jr; Richarlison.

Corea del Sur: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min Son; Gue-sung.

El árbitro principal será Clément Turpin de Francia.

Minuto a Minuto: Brasil y Corea del Sur, por los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022:





Argentina 16:00

Brasil 16:00

Chile 16:00

Paraguay 16:00

Uruguay 16:00

Bolivia 15:00

Venezuela 15:00

Colombia 14:00

Ecuador 14:00

Panamá 14:00

Perú 14:00

México 13:00

Estados Unidos 12:00 PT y 15:00 ET

España 20:00

¿Qué pasa si Brasil y Corea del Sur empatan?

Solo puede haber un ganador y si el encuentro termina en empate, habrá una prórroga. Si siguen igualados en el marcador, se irían a la tanda de penales.

¿Contra quién juega el ganador de Brasil vs. Corea del Sur en cuartos de final?

El vencedor del compromiso se enfrentará en los cuartos de final con el ganador del choque que protagonizarán Japón y Croacia.

¿En dónde puedo ver el encuentro: Brasil vs. Corea del Sur?

Para ver este compromiso en televisión lo podrás ver por Directv y mediante su app/Streaming Directv Go.

