Anderson Santamaría no pierde la esperanza: “No me siento excluido de la Selección Peruana”

Pasando un gran momento en la Liga MX, el defensor peruano Anderson Santamaría se encuentran en lo que se podría considerar como el pico más alto de su carrera, hasta el momento. Baluarte en la zaga del Atlas, el futbolista sabe que su presente no es igual en la Selección Peruana.

Relegado por un error ante Brasil, el defensor Anderson Santamaría fue borrado de la Selección Peruana. No volviendo a ser convocado, el zaguero confesó en charla con Radio Ovación que, desde su lado, él no se siente “excluido”.

“No me siento excluido de la selección, es entendible mi ausencia, pues tuve mi oportunidad y quizás no la aproveché tan bien, pero sigo convencido que mi revancha va a llegar”, comento Anderson Santamaría. En ese sentido, el zaguero también reveló que tuvo un acercamiento con parte del comando técnico de la Selección Peruana.

"Previo al repechaje tuve contacto directo con Bonillo, estaba en consideración, pero los médicos de acá me dijeron que lo mejor era operarme, más allá de ellos considero que sigo en el radar”, reveló el defensor de 30 años.

Continuando con sus comentarios, Anderson Santamaría reveló que vio la definición entre la Selección Peruana ante Australia camino a un entrenamiento con el Atlas. Sintiéndose afectado por la derrota, contó los detalles del momento.

“Me tocó ver los penales camino al entrenamiento y sé que fue una situación muy difícil, pues lo viví de adentro. Conozco el esfuerzo y dedicación que le pusieron cada uno de mis compañeros para jugar un segundo mundial", precisó Santamaría.

Luego agregó que también habló con algunos jugadores de la Selección Peruana y que sintió a varios muy afectados: “Hablé con ‘Yoshi’ y me dijo que el grupo estaba destruido, igual que Edison, me contó la tristeza que se sentía, pero siento que este grupo puede dar más”, cerró en sus declaraciones a Radio Ovación.