A dos días del debut de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana, que en esta fecha FIFA enfrentará a México y El Salvador, como parte de los amistosos de preparación para concretar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, se da una importante revelación por parte de uno de los seleccionados.

Se trata de Anderson Santamaria, quien detalló las razones que llevó a Ricardo Gareca a dejar de considerarlo en la lista de convocados de la 'blanquirroja'. Recordemos que el defensor del Atlas, 'bicampeón' de la Liga MX, era uno de los habituales convocados del 'Tigre'. Sin embargo, dos errores puntuales en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, le costó muy caro.

"Si bien es cierto, he tenido errores puntuales de los cuales une aprende, me he venido preparando y he estado pendiente de la selección, del juego contra Australia. La verdad estuve muy apenado por mis compañeros que lucharon muchísimo", dijo el zaguero de la 'bicolor' recientemente a la prensa mexicana.

"Desde que se dio el momento de mis errores puntuales sabía que iba a tener mi revancha, si bien es cierto con Ricardo ya no pude estar, pero si estaba la posibilidad de regresar. Ahora comienza una nueva etapa, una nueva era, una nueva oportunidad para todos. Conozco muy bien al profesor Juan, he trabajo con él en Melgar y Puebla. Ahora ponerme a órdenes de él y trabajar de la mejor manera", dijo sobre su regreso a la Selección Peruana.

¿Cuándo se disputarán los amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana se medirá en un partido amistoso ante México el 24 de setiembre en el Rose Bowl Stadium de California, Estados Unidos y se podrá ver desde las 20:00 (hora peruana). Mientras que el duelo ante El Salvador, se disputará el 27 de setiembre en el Audi Field de Washington D.C. a las 19:00 (hora peruana).