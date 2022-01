La Selección Peruana logró una gran victoria frente a Colombia, de visita, el pasado viernes 28 de enero. Pero como han declarado los jugadores de la ‘bicolor’ en varias oportunidades después del compromiso en Barranquilla, lo tres compromisos que se vienen son una final cada una, algo que tiene mentalizados desde ya los dirigidos por Ricardo Gareca.

El siguiente partido es frente a Ecuador en el estadio Nacional de Lima, donde la ‘blanquirroja’ buscará hacerse de los tres puntos, como lo hizo cuando fue a visitar a ‘El Tri’ a Quito. Pero también hay que pensar en lo que se viene después, ya que la ‘bicolor’ cuenta con 9 jugadores que están en capilla y podrían quedar afuera del compromiso frente a los ‘charrúas’.

Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Christofer Gonzales, Raziel García y Gabriel Costa, podrían quedar suspendidos para enfrentar a Uruguay, si es que reciben una cartulina amarilla contra Ecuador este martes 1 de febrero en el Estadio Nacional de Lima.

De los 9 futbolistas nombrados, quienes sean tomados en cuenta por Ricardo Gallese, para enfrentar a Ecuador, estarán caminando en la cornisa para no recibir una tarjeta amarilla, esto no quiere decir que no dejarán el 100% dentro del terreno de juego, ya que eso nos lo han demostrado en muchas ocasiones. Pero sería ideal contar con todas las armas posibles para ir a Montevideo y chocar contra una siempre dura garra ‘charrúa’, quienes también están luchando por un cupo en Qatar 2022.

¿Cuándo juega Perú ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ubicándose actualmente cuartos en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, la Selección Peruana enfrentará el último cotejo de la trascendental fecha doble. Ganando primero ante Colombia en condición de visita, la bicolor jugará el primero de febrero en el estadio Nacional de Lima ante Ecuador, a las 9:00 PM.