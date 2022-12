Jefferson Farfán anunció hace algunas semanas su retiro definitivo del fútbol profesional. Esta noticia generó mucha repercusión en el ámbito deportivo de nuestro país, incluso llegó a oídos del profesor Ricardo Gareca, ex DT de la Blanquirroja.

El estratega argentino le concedió una entrevista al periodista Horacio Zimmermann donde se refirió a diversos temas; no obstante, sorprendió al revelar cual fue su accionar cuando se enteró de que la Foquita dejaría el fútbol profesional.

“Le mandé un mensaje a Jefferson Farfán apenas me enteré de su retiro. Le agradezco mucho. Ha sido uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”, mencionó el 'Flaco' ante la consulta sobre el '10 de la calle'.

Finalmente, también se refirió al Mundial de Qatar 2022 y al motivo por el cual no viajó a Doha para disfrutar del evento. De acuerdo a sus declaraciones, él quería vivirlo desde adentro y no como un espectador más.

“No he vuelto a ver el partido con Australia, lo tengo fraccionado. Me quedé con los momentos más importantes. No fui a Qatar porque estaba convencido en verlo desde dentro. Al no ser así, no me interesaba ir como espectador”, acotó el ‘Tigre’.