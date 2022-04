El delantero del Benevento, Gianluca Lapadula, no fue tomado en cuenta por Fabio Caserta, ya que cuenta con una lesión

Gianluca Lapadula no estará presente para el partido frente al Ternana por la jornada 36 de la Serie B. El delantero de la Selección Peruana no salió en la lista publicada por el estratega italiano Fabio Caserta. El entrenador de los ‘Brujos’ indicó que el ‘Bambino’ no ha sido tomado en cuenta para este compromiso, ya que continúa con un problema en el tobillo.

Según indica el periodista italiano, Massimiliano Mogavero, Gianluca Lapadula estuvo entrenando de forma diferenciada. Esta información indica que el atacante de la ‘Blanquirroja’ no está en óptimas condiciones para seguir teniendo minutos en el Benevento de momento. Se espera que ‘Lapagol’ se pueda recuperar pronto y esté en la siguiente jornada con su club.

El comando técnico de Ricardo Gareca estará al tanto del estado de Gianluca Lapadula, pues el futbolista es una pieza importante para el sistema del ‘Tigre’ que lo necesitará a toda costa para viajar a España y prepararse de cara al partido de repechaje el 13 de junio, donde la ‘Bicolor’ chocará contra Emiratos Árabes Unidos o Australia en u afán de llegar al Mundial Qatar 2022.

Cabe resaltar que la Selección Peruana estará viajando en mayo y permanecerá, aproximadamente, durante 14 días en tierras españolas para luego enrumbar a Doha, donde será el partido de repechaje y los jugadores de la ‘Bicolor’ harán todo lo posible por regresar a la Copa del Mundo al igual que en 2017 tras ganarle en la repesca a Nueva Zelanda.