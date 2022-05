Perú está a 90 minutos de volver a un Mundial, y el entrenador Ricardo Gareca dio a conocer el listado de la selección para el Repechaje, ante Australia o Emiratos Árabes Unidos, donde la gran carta de gol es Gianluca Lapadula.

El Gladiador destrabó su conflicto con Benevento, volvió a la cancha e incluso marcó goles, pero su rendimiento no alcanzó para que el cuadro de la Bruja siguiera con chances de ascender a la Serie A de Italia.

Con el cuadro del artillero eliminado se pensaba que iba a poder viajar de inmediato para ponerse bajo las órdenes del Tigre en La Videna, sin embargo desde Italia las noticias no son del todo alentadoras.

Los dirigentes de Benevento le están poniendo trabajas a Lapadula para unirse a la selección, porque no quieren que viaje si todavía no resuelve su futuro con la institución, el que aún no está del todo claro.

El Bambino no ha hablado mucho al respecto y sólo se pronunció en Instagram tras la eliminación ante Pisa: "Luchamos hasta el último minuto porque creíamos en ello con todo nuestro ser. El equipo y la ciudad".

Gianluca Lapadula espera poder tomar un avión pronto y viajar a Lima, para así iniciar la concentración de cara al esperado partido por el Repechaje del 13 de junio.