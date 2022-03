Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez siguen su proceso de recuperación en el complejo Deportivo de la Videna, lugar donde ambos futbolistas se encuentran frecuentemente para jugarse más de una broma. Como se recuerda, la 'Foquita' aún no se encuentra al 100% y se perderá el duelo de Alianza Lima vs. Sporting Cristal de este fin de semana, mientras que el 'Mudo' sigue sin equipo, pero no pierde la fe de volver a la Liga 1.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ‘10 de la calle’ compartió una historia con sus seguidores, donde se ve al ‘Mudo’ realizando ejercicios de peso en el suelo, momento que aprovechó Farfán para trolearlo en redes y etiquetarlo con la frase; “Alberto, qué rico hueveas", seguido de un divertido emoji que engloba este divertido momento en la Videna.

Jefferson Farfán continúa recuperándose, tanto en las instalaciones de Alianza Lima como en la Videna, con el fin de regresar al equipo en óptimas condiciones, de cara a los partidos que se avecinan en el Torneo Apertura y en la Conmebol Libertadores. Asimismo, el atacante nacional espera poder llegar con opciones para ser convocado en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Alianza Lima recibe este domingo 6 de marzo a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 3:30 p.m. (hora peruana) por la Fecha 5 de la Liga 1. Las entradas para socios y abonados ya están disponibles, y este miércoles saldrán a la venta las entradas para el público en general. Cabe resaltar que para este encuentro se decidió que solo asista hinchada local del club blanquiazul, para salvaguardar la seguridad de los asistentes.