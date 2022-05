Esta tarde Ricardo Gareca manifestó, en una conferencia de prensa desde la Videna, la lista de convocados para lo que será el partido de preparación frente a Nueva Zelanda en España y el compromiso por el repechaje frente a un representante del continente asiático que podría ser Emiratos Árabes Unidos y Australia en Rayán el próximo 13 de junio.

El país se paralizó por un momento cuando el estratega de la Selección Peruana comenzó a decir los nombres de los seleccionados que estarán presentes para este trayecto que puede volver a clasificar a la ‘Blanquirroja’ a un Mundial, de segunda manera consecutiva de la mano del ‘Tigre’ y esta generación de futbolistas, como fue en Rusia 2018.

Gran parte del país esperaba escuchar el nombre y apellido de Paolo Guerrero dentro de esta convocatoria, algo que no ha sucedido, pues Ricardo Gareca ha tomado en cuenta a tres delanteros de área que son: Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. El ‘Depredador’ no fue incluido en esta oportunidad, pues el atacante, que se viene poniendo a punto en la Videna, aun no cuenta con equipo y no está con el ritmo futbolístico deseado por el estratega argentino.

Paolo Guerrero había declarado el pasado jueves 19 de mayo que su prioridad en estos momentos es encontrar un equipo rápidamente, para tener minutos de juego y así volver a ser el delantero implacable que todos conocemos. A la vez se espera que el ‘Depredador’ pueda conseguir un club lo más pronto posible, regresar al nivel óptimo que nos tenía acostumbrados y posiblemente ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca para la convocatoria al Mundial Qatar 2022, siempre y cuando la Selección Peruana logre clasificar en el repechaje.