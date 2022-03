La Selección Peruana jugará el jueves 24 de marzo frente a Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán lograr la hazaña en tierras ‘charrúas’ en esta fecha doble de las Clasificatorias. Por lo menos sumar 1 punto será un gran resultado para así poder definir la clasificación al Mundial de Qatar en Lima contra Paraguay.

Diego Penny sabe muy bien lo que es tapar en el estadio Centenario de Montevideo, ya que en el 2012 le atajó un penal a Diego Forlán, lamentablemente en ese encuentro la ‘blanquirroja’ cayó por 4-2 contra los celestes y en esos tiempos la ‘bicolor’ no marchaba muy bien en la tabla de posiciones ubicándose en los últimos lugares y no teniendo chances para clasificar al Mundial.

El ’flaco’ Penny opinó sobre el actual momento de los dirigidos por Diego Alonso: "A mí lo que me preocupa es que Uruguay haya ganado sus dos últimos partidos. En las últimas Eliminatorias, Uruguay despertó y sumó los puntos que necesitaba para clasificar en las últimas fechas; entonces, el que dice que Uruguay no está bien y todo, no sabe de fútbol”, agregó el portero de Alianza Atlético.

El exguardameta de la Selección Peruana también dijo sobre lo que tendría que aplicar la ‘bicolor’ para tratar de robar puntos en Montevideo: “Perú necesita defender a muerte, creo que va a ser muy parecido al partido en Barranquilla, en el que el otro equipo va a proponer, va a tener más opciones. Esperemos que Perú sepa defender no solo en su área, sino también desde las puntas a los volantes ofensivos para que no nos lleguen tan profundos. Ahí está la inteligencia emocional y toda la capacidad que tienen los jugadores peruanos para saber sostener este partido, y sobre todo los primeros minutos que van a ser muy complicados”.

Finalmente, Diego Penny destacó las actuaciones de Pedro Gallese como portero: “Siento que es el mejor arquero del Perú desde hace muchos años. Viene siendo un arquero que ha demostrado confianza y continuidad, tiene 32 y todavía tiene para jugar mucho más. Esperemos que sea a favor de la selección siempre”, concluyó el golero sobre el arquero de Orlando City.