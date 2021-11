Carlos Zambrano juega en uno de los equipos más importantes del mundo y eso lo hace estar siempre en el medio de las críticas. Su nivel en Boca Juniors no siempre ha sido el mejor y hay muchos hinchas y periodistas que están observándolo constantemente para criticarlo.

Este miércoles, por ejemplo, el Kaiser fue titular en el triunfo del Xeneinze contra el Argentinos Juniors por la Copa Argentina. El equipo de Battaglia no recibió goles y el León, quien salió remplazado a los 80', fue evaluado positivamente por diferentes páginas de estadísticas.

Igual, aficionados y comunicadores apuntaron contra él. Un caso que pasó a mayores fue el de Martín Liberman. "Que flojo es Zambrano. Es insólito que juegue él y no Lopez", escribió para comenzar en el momento del partido. "Zambrano es un regular futbolista sin ninguna virtud diferente que o haga relevante. Dejen de defender a la gente por nacionalidad", detallo al día siguiente.

Entonces, el hermano del futbolista le respondió: "Liberman, alguien que sabe mucho de fútbol dice: Zambrano juega muy mal. Y Juan Roman Riquelme, alguien que no sabe nada de fútbol dice que lo hace de maravilla". El Colorado no se calló: "Me importa un pito la opinión de Riquelme sobre el particular. Para mi Zambrano es flojisimo y fin".

"Pensamos lo mismo de tu opinión", respondió Marco Zambrano. El periodista continuó la disputa: "Vos sos el representante de Zambrano? Ahora entiendo todo! Jajajajaa Tenes intereses creados para opinar. Yo haría lo mismo que vos! T entiendo. Le chupas la sangre al pibe!!". ¡Picantísimo!