Si bien dicen que nunca hay que arrepentirse de las decisiones que tomamos, la frase no es más que un débil intento por ostentar seguridad. Claramente a lo largo de nuestra existencia hay varios momentos de los que nos lamentamos, como el que confesó el delantero Gianluca Lapadula en el adelanto de una entrevista que concedió para GOLPERU.

+ ¡Llegan los millones! Universitario confirmó vínculo con importante sponsor

+ ¿Cuáles son los 5 jugadores más caros de Universitario?

+ Se encienden las alarmas en Perú: Renato Tapia habría dado positivo al covid-19

Anunciándose para este lunes 3 de enero en el programa LA TRIBUNA de GOLPERU, el delantero Gianluca Lapadula dejó muy en claro su posición sobre la decisión de no venir antes a defender la camiseta de la Selección Peruana: "Lo único que me arrepiento es de no haber conocido antes a la Selección Peruana pues hubiera cambiado mi vida mucho antes, de seguro", reveló el atacante.

Debatiéndose sobre si debía o no intentar jugar por la Selección Peruana, el atacante Gianluca Lapadula primero, en una acción entendible, prefirió jugar por Italia. Tras ser convocado y anotar un hat-trick en un amistoso, lamentablemente no volvió a ser llamado y entonces empezó el trabajo para convocarlo a Perú. Lográndose realizar la gestión en tiempo récord, el atacante empezó su camino con la bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas hacia Qatar 2022.

Carismático y ocurrente, ganó notoriedad durante la Copa América de Brasil. Entregado y peleando cada pelota con la vida, con su sacrificio también conquistó los corazones de los hinchas de la Selección Peruana. Afianzando el vínculo con goles, rápidamente ganó popularidad y fue cobijado como un integrante más del plantel también por sus compañeros.

Así pues, ahora en retrospectiva el delantero Gianluca Lapadula se arrepiente de no haberse decidido antes por la Selección Peruana. Aunque, en este punto, ya no es importante el lamento; sino, tener la mirada recta hacia el futuro con la consigna de solo lograr un objetivo: la clasificación al Mundial de Qatar 2022.