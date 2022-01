El lateral izquierdo Marcos López se sometió a una resonancia magnética y salió con optimismo del lugar señalando que no es nada grave

El pasado domingo 16 de enero, la Selección Peruana se enfrentó a Panamá en un amistoso internacional de cara a los partidos por las Eliminatorios rumbo a Qatar 2022. En la segunda mitad del compromiso, el lateral izquierdo Marcos López salió lesionado y se temió lo peor, las ideas de que no podría llegar al encuentro frente a Colombia empezaron a rondar. Todo por un posible desgarro.

Cabe mencionar que Miguel Trauco no jugará frente a la selección ‘cafetera’ debido a la suma de tarjetas amarillas, por lo que ha sido suspendido por una fecha. La sustitución del jugador del San José de la MLS se dio en el minuto 60 del cotejo tras un choque. En su puesto ingreso Nilson Loyola, quien no tenía actividad con la ‘bicolor’ hace mucho tiempo.

Este lunes 17 de enero, el futbolista se realizó una resonancia magnética para descartar cualquier lesión. Tras salir del lugar, al lateral se le vio con los ánimos al tope e incluso se animó dejando más tranquilos a todos. Ante las cámaras, el jugodor de la MLS indicó que él se ve jugando en Barranquilla contra Colombia en las Eliminatorias.

“El doctor dice que no es nada grave. Vamos a ver qué resuelven los profes. Hay mucha confianza, espero que tengan razón”, agregó Marcos López a los medios de comunicación luego de haberse sometido a la resonancia magnética. “Supuestamente (tengo) un edema (inflamación), pero no es nada grave. Me siento bien”, sostuvo el futbolista.

El lateral izquierdo de la Selección Peruana quedará descartado para el segundo amistoso internacional con Jamaica, este jueves 20 de enero por precaución para que así pueda recuperarse al 100% y estar frente a Colombia, donde la ‘bicolor’ necesita sumar para así seguir aspirando a la clasificación al Mundial.