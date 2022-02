A horas del partido repasamos las declaraciones de uno de los mejores futbolistas del cuadro rival. Esta noche Moisés Caicedo será quien comande el medio campo ante Perú, la Selección Ecuatoriano le confiará el dominio de la batalla, para robar el balón y hacer daño desde ahí a nuestros muchachos.

El joven volante de Brighton de la Premier League, charló con los medios de comunicación y explicó lo primero. Cómo han trabajado durante esta semana, cuáles fueron las indicaciones de Gustavo Alfaro. Promete luchar desde el minuto cero, y robar puntos en Lima.

"Estamos entrenando muy fuerte para ir a Lima y hacerlo mejor que contra Brasil. Sabemos que ellos esperan al contragolpe y vamos a estar muy enfocados atrás, todos presionando desde la defensa hasta el ataque porque cuando Perú ataca es peligroso". Además, destacó lo que hará el entrenador argentino, quien podría hoy cerrar el pase de 'La Tri'.

"El DT es una muy buena persona, fuera de la cancha es como un amigo más de nosotros. Nos da libertad de hacer las cosas en el campo, y cuando uno la tiene, lo hace mejor. Si me pide algo es porque puedo hacerlo. Me siento bien con Gruezo porque siempre me cubre las espaldas cuando atacó; con Méndez lo mismo". A tener en cuenta todos estos detalles.