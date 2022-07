A pesar de que el 'Ciego' dio una conferencia de prensa hace unos días tras no renovar contrato con la FPF, el exdirector deportivo podría volver, pero con un nuevo cargo.

Como se recuerda, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, reveló hace no más de 24 horas en América Deportes el nuevo cargo que quiere para Juan Carlos Oblitas dentro del organismo rector del balompié nacional. En ese sentido, se pudo conocer que el regreso del 'Ciego' no sería descabellado, puesto que también sería más fácil la llegada de Juan Reynoso como el nuevo DT de la Selección Peruana.

"Juan Reynoso está en Lima. Llegó anoche bien caleta, casi no se dejó ver. Hay quienes me aseguran a esta hora que la renovación de Oblitas con la FPF no es algo descabellado. Sabiendo que si Oblitas se queda, lo de Reynoso para la selección toma forma. A estar atentos", fue el mensaje publicado por el periodista de Latina TV.

Como se recuerda, una gran tristeza embargó luego que la renovación del ‘Tigre’ y Juan Carlos Oblitas no prosperara después de las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Agustín Lozano. De esa manera, la historia del 'Tigre' y el 'Ciego' con la 'Bicolor' llegaron a su fin, dos periodos en los que se logró cosas importantes y se rompieron las malas rachas en canchas impensadas.

Sin embargo, el presidente de la FPF, aún tiene pensado llegar a un acuerdo con Oblitas, para ofrecerle seguir trabajando para el máximo ente rector del fútbol peruano, pero con un nuevo cargo. El mismo Agustín Lozano aseguró que todo dependerá del exjugador nacional y de las reuniones que se llevarán a cargo para negociar su nuevo contrato. Si las negociaciones son fructíferas, el 'Ciego' será clave en la contratación de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la Selección Peruana.