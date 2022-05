Paolo Guerrero sobre ser parte de los convocados: "No sé si me van a llamar"

Paolo Guerrero, atacante de la Selección Peruana, declaró este jueves para la prensa al salir de La Videna, lugar donde viene entrenando en solitario hasta encontrar un equipo. El atacante nacional señaló que desconoce totalmente si estará en la lista de Ricardo Gareca para el repechaje intercontinental ante Australia/Emiratos Árabes.

"La rodilla me está respondiendo bien. Lo dije desde un principio, he venido aquí para trabajar, para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, me viene respondiendo súper bien", manifestó el 'Capitán' de la 'Bicolor' tras culminar sus entrenamientos.

"No sé si me van a llamar o no, me mantengo en actividad porque necesito jugar. En Estados Unidos me dieron el alta médica para volver a los entrenamientos. Hoy hice trabajo reducido, ayer hice trabajo con pelota, me voy sintiendo bien", agregó el 'Depredador'.

Ricardo Gareca anunciará este viernes al medio día la lista de convocados para disputar el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio ante el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes) en Doha. De conseguir la victoria, Perú estará clasificado al Mundial de Qatar 2022, por lo que la 'bicolor' integraría el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez.