Luego de haber dirigido durante 7 años a la Selección Peruana, Ricardo Gareca será noticia siempre en territorio nacional. Habiendo logrado la clasificación a Rusia 2018 tras 32 años y el subcampeonato de la Copa América 2019.

En ese sentido, el técnico argentino Ricardo Gareca brindó una extensa entrevista a César Vivar del diario Depor. Hablando de diversos temas, llamó mucho la atención cuando brindó sus comentarios sobre la Selección Peruana y sobre su posible llegada a Ecuador.

Así pues, Ricardo Gareca reveló que sí fue verdad que fue buscado para comentar en el Mundial de Qatar 2022, pero al haber quedados eliminados, no queria volver a Qatar: "El hecho de quedar eliminados no me producía regresar a Qatar. Fue un golpe, y por eso decidí estar con mi familia. Con un grado de nostalgia por lo que sucedió, pero también fue muy emocionante porque Argentina seguía avanzando", comentó.

Siguiendo con sus declaraciones, Ricardo Gareca confesó que una selección del continente buscó ficharlo: "Cuando clasificamos a Rusia, antes de la renovación, ya me había puesto de acuerdo con Edwin. Me llamó en ese momento la selección mexicana. De un club mexicano, nunca hubo nada oficial", reveló el 'Tigre'.

Tocando también el tema de la actualidad de la Selección Peruana, el técnico Ricardo Gareca saludó los amistosos acordados ante Alemania y Marruecos: "No estaba al tanto de los partidos y me parece que mientras haya más nivel le va a servir a la selección, a Juan, a todo el comando técnico, porque son selecciones de mucho nivel. Marruecos hizo un gran Mundial y es el roce internacional lo que te permite crecer", precisó Ricardo Gareca al Diario Depor.

¿GARECA FICHARÁ POR ECUADOR?

Terminando con su intervención, Ricardo Gareca confesó que solo negocia con Ecuador ahora mismo y que sí es verdad que tuvo acercamientos con la dirigencia: "No lo sé. Tuve el placer de conocer al presidente y después las tratativas ya están en otra faceta. Ellos tendrán su tiempo, yo los míos. Seguramente querrán conversar con otros entrenadores. Estamos en una etapa en la que deciden son ellos y todo lo que surja lo analizaré", cerró.

Ahora mismo sin trabajo, Ricardo Gareca viene teniendo charlas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estando en negociaciones, por lo pronto la opción de Ecuador es la única que maneja el 'Tigre', tras su salida de la Selección Peruana.