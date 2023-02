El ex entrenador de la Bicolor habló largo y tendido sobre su paso por el país, y explicó que no podía trabajar con alguien como el actual presidente de la FPF.

La selección peruana vive un nuevo proceso, con Juan Reynoso a la cabeza, quien es el líder de un equipo que quiere volver a un Mundial y se prepara para el proceso eliminatorio que arranca este 2023.

La Bicolor pudo volver a las Copas del Mundo de la mano de Ricardo Gareca, quien no renovó su contrato, luego de la derrota ante Australia en el repechaje, y el argentino cuenta toda su verdad tras su partida.

El Tigre le dio una extensa entrevista a Depor, donde contó detalles de su salida del combinado patrio, dejando en claro que no quiso continuar en el cargo debido a que no está de acuerdo en la forma de trabajar del cuestionado presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

"Yo renové con Edwin (Oviedo), el trato que tuve con Lozano fue de respeto, tanto de mí hacía él como de él hacía mí. Cada uno tiene una manera de conducir, no hubo ningún tipo de posibilidad con la manera de él de conducir o de llevar a cabo una renovación. No puedo cuestionar una manera de conducir, cada uno tiene su manera y en eso no me alineo", dijo acerca del mandamás del fútbol peruano.

Pero Gareca no se quedó ahí, porque además cuestionó de que se filtraran los montos de la negociación que estaba llevando a cabo con la FPF.

"Yo debo ser el único técnico del cual se habla de dinero y sale de Perú. Entiendo que no son las maneras. Cuando se habla de dinero, yo le escapo. La gente tiene tantos problemas y buscar la sensibilidad de la gente a través del dinero... yo no encajo en ese tipo de situación. Soy un técnico como cualquier otro, que me tengo que poner de acuerdo en las cuestiones deportivas y me manejan -como todo técnico- la parte económica. Pero parece que lo mío es algo interesante o recurrente de un solo sector que estaba interesado de lo que yo ganaba", explicó.

De esta forma, Ricardo Gareca deja en claro que no siguió trabajando en el país porque no estaba cómodo en la forma en que Agustín Lozano maneja la FPF.