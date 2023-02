Celebrando 33 años de vida este martes 7 de febrero, Gianluca Lapadula está de fiesta y el Perú también. Recordando los goles que ha marcado con la camiseta de la Selección Peruana, y destacando su entrega total, el 'Bambino' nació en Italia, pero tiene el corazón peruano.

Pero, mucho antes de que haga delirar a los fanáticos de la Selección Peruana, el delantero vivió en las sombras de lo desconocido. Incluso, no se supo de él hasta cuando ya era profesional y había jugado en varios clubes del ascenco en Italia. En ese sentido, repasamos cómo es que se descubrió a Gianluca Lapadula.

Sucediendo en el año 2015, cuando Gianluca Lapadula tenía 25 años, todo sucedió durante una transmisión de un partido. El periodista y scout deportivo, Víctor Zaferson, observaba con detenimiento un cotejo del futbol peruano cuando fue avisado del afortunado momento.

Así lo recordó el propio periodista en charla con Pedro García en Movistar Deportes. Revelando que escuchaba un partido del fútbol peruano, un compañero de prensa le dijo que vea un cotejo del Pescara. Era diciembre del 2015 y el periodista, impulsado por esa curiosidad que marca la profesión, todavía recuerda los detalles como si hubieran sido ayer.

“Era diciembre del 2015. Estaba viendo fútbol peruano y un periodista colombiano, Juan Arango, me dijo: ‘Víctor, chequea en la Serie B, en el Pescara, ha metido gol Gianluca Lapadula, tiene origen peruano", reveló el hombre de prensa.

Dando más detalles del momento, Víctor Zaferson reveló todo el diálogo que sostuvo: “Yo dije: ‘no creo que sea broma’. Busqué y me contacté con un periodista de Pescara y me dijo: ‘Sí, de madre peruana’”, siguió con la historia el periodista.

Luego, tras el hallazgo, el periodista habló con el estratega peruano Víctor Rivera, en ese momento entrenador de la Sub 20: “El primero que supo de esto fue el profesor Víctor Rivera, que en ese tiempo era técnico de la Sub 20. Le avisé de Lapadula y le dije que no lo tienen en la Federación Peruana de Fútbol”, destacó el también scout deportivo.

Así pues, de esta manera Gianluca Lapadula entró en la órbita de la Selección Peruana. Llevando el Vargas, el apellido de su madre, el 'Bambino' se complementó con el país y el país lo arropó con el amor que se le da a un hijo.