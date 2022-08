Atención hinchas de la selección peruana. Esta mañana la FIFA emitió una nueva actualización del ranking mundial de selecciones, donde dio a conocer las nuevas posiciones para los distintos conjuntos nacionales afiliados a este ente.

No obstante, cabe precisar que no hay muchas variaciones con respecto a la lista que fue publicada el mes pasado, esto debido a que en las últimas semanas no hubo mucha actividad futbolística en el ámbito de las selecciones nacionales.

Con respecto a la selección peruana, los dirigidos por Juan Reynoso actualmente se ubican en el úesto 21 a nivel mundial. Esta ubicación se mantiene con respecto a la del mes pasado, que a pesar de haber caído con Australia, manteníamos esa posición.

Además, a nivel de la CONMEBOL, la 'Bicolor' continúa posicionándose en el quinto lugar. Detrás de ella se encuentra Chile (puesto 29), Ecuador (puesto 44), Paraguay (50), Venezuela (56) y Bolivia (81).

Por otra parte, el combinado nacional se encuentra a muy pocos puntos de volver a ingresar al Top 20. Suecia que es el puesto 20 cuenta con 1563.44 puntos, mientras que el Perú tiene 1562.24, una diferencía mínima y factible de superar.

TOP-23 RANKING FIFA: AGOSTO