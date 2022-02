Están haciendo lo posible para que no pierda actividad, y recupere el nivel en esta parte final. Yoshimar Yotún no tiene equipo en la actualidad, todavía no consigue club, y parece que estará un tiempo más sin jugar oficialmente. Pero desde VIDENA trabajan para que 'Yoshi' no esté parado.

Jugó el ex Cruz Azul de México un partido amistoso, informa el periodista de TVPERU Deportes, Renato Landívar: "Hoy (sábado), Yoshimar Yotún hizo fútbol en el partido de práctica entre la reserva de Universitario y los sparrings de la selección peruana. El encuentro fue pactado por el CT de la blanquirroja para darle minutos de competencia a ‘Yoshi', quien jugó los dos tiempos de 40 minutos".

+ Ricardo Gareca viajó a Europa para reunirse con Renato Tapia y Gianluca Lapadula

+ El calendario de Lapadula con Benevento antes del vital duelo de Perú por Eliminatorias

+ "Valera sin duda puede estar en el equipo titular de Perú ante Uruguay"

Ante el equipo 'merengue' en su versión reserva, según comenta 'El Bocón' en su versión web: "Dentro del equipo de la reserva de Universitario estuvieron algunos jugadores del primer equipo que no viajaron a Lambayeque para el choque ante Carlos Stein; estos fueron: Armando Alfageme, Jorge Murrugarra, Iván Santillán y Leonardo Rugel. La victoria fue para el equipo crema, por 2-1".

Como se sabe, desde su salida de 'La Máquina Cementera', no tiene continuidad deportiva. Está sin contrato desde diciembre de 2021, y se le vinculó con muchos clubes de nuestro continente, junto a otros de Arabia Saudita. Lo único cierto, es que no cuenta con un contrato firmado aún, veremos cómo avanzan estas semanas.