La Selección Peruana de Fútbol se comportó a la altura dentro de este Amistoso Internacional contra Corea del Sur. Haciendo una labor muy buena, demostrando que el trabajo de Juan Reynoso poco a poco se está notando un poco más en cada jornada.

El equipo de todos está listo para pensar en su próxima jornada, la cual será la definitiva antes de competir en las Eliminatorias para el Mundial 2026, a desarrollarse en Norteamérica. Perú sale revitalizado tras el duelo frente al cuadro asiático.

Por el lado de Perú, el punto más alto sin duda alguna fue Pedro Aquino, quien le dio balance al centro del campo. Aun así, con la anotación de Bryan Reyna, que le da el triunfo a la Selección Peruana ante el combinado patrio de Corea del Sur.

Perú de Juan Reynoso tendrá su siguiente Amistoso Internacional contra Japón el martes 20 de junio a las (4:55 AM – HORA PERUANA). Por el lado de Corea del Sur, veremos su cotejo contra El Salvador, el mismo día, pero en el horario de (6:00 AM – HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO – COREA DEL SUR VS. PERÚ:

Jurgen Klinsmann intentará reclamar su primera victoria como entrenador de Corea del Sur cuando su equipo reciba a Perú en el Busan Asiad Main Stadium. Mientras tanto, los visitantes, el equipo de todos los peruanos, buscarán volver a la senda del triunfo en el amistoso del viernes después de no poder ganar sus últimos dos partidos.

Tres años después de dejar su puesto como jefe del Hertha BSC, Jurgen Klinsmann regresó a la dirección del fútbol a principios de este año, cuando fue anunciado como el sucesor de Paulo Bento. Bento dejó su puesto luego de la eliminación de Corea del Sur en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2022, poniendo fin a su período de cuatro años como entrenador de los Taeguk Warriors.

A diferencia de sus anfitriones, Perú no logró clasificarse para la Copa del Mundo en Qatar, pero terminó 2022 con una nota positiva, registrando tres victorias consecutivas. Desafortunadamente, para La Blanquirroja, no pudo llevar esa impresionante forma a la ventana internacional de marzo, donde no pudo ganar ninguno de sus dos amistosos.

Después de perder 2-0 ante Alemania en Maguncia, el conjunto de Juan Reynoso empató sin goles con Marruecos, semifinalista del Mundial de 2022. A un año del inicio de la Copa América, Perú buscará tomar impulso, comenzando con sus próximos amistosos contra Corea del Sur y Japón.

POSIBLES ALINEACIONES – COREA DEL SUR VS. PERÚ:

XI COREA DEL SUR: Seung-gyu; Young-woo, Seung-hyun, Ji-soo, Ki-je; Kang-in, Seon-min, In-beom, Jae-sung; Ui-jo, Heung-min.

XI PERÚ: Gallese; Lora, Santamaria, Araujo, Trauco; Cartagena, Aquino; Flores, Gonzales, Cueva; Guerrero.

Corea del Sur vs. Perú por un Amistoso Internacional 2023: marcador y resultado en vivo

Corea del Sur vs. Perú: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por un Amistoso Internacional 2023?

El encuentro entre Corea del Sur vs. Perú se jugará este viernes 16 de junio, a partir de las 06:00 horas de Perú.

Corea del Sur vs. Perú: ¿Qué canal transmite el partido por un Amistoso Internacional 2023?

Perú: Andina de Televisión, ATV, América Televisión, Latina Televisión, Movistar Deportes Perú, Coupang Play, TV Chosun, Fútbol Latam, Fútbol Libre, Rojadirecta, Pirlo TV.