El exfutbolista de Sporting Cristal, Horacio la 'Pepa' Baldessari, se mostró muy decepcionado este miércoles, por la campaña realizada en la Conmebol Libertadores del equipo 'celeste'. Asimismo, cuestionó la manera de jugar del equipo de Roberto Mosquera, precisamente al jugar sin un '9', ya que para él le pasó factura el no tener un delantero eficaz en el área.

"A nivel internacional no existimos, que me perdonen los hinchas. Yo amo a Cristal, pero no puedo mentir por Cristal. Tenemos un equipo muy tímido, no me puedo dejar por lo de ayer, ya que Flamengo jugó a 'media máquina'", fueron las declaraciones de Baldessari en Radio Ovación.

"La 'rotación' se debe dar cuando encontraste una base sólida, que no se tiene en el torneo aquí ya que el campeonato no te lo permite. Nos equivocamos dos años seguidos con el '9', primero fue Riquelme, ahora con Mosquera, pero eso no te puede pasar. Un equipo como Cristal no puede jugar sin nueve", finalizó el exjugador del equipo de La Florida.

Con la derrota de Sporting Cristal a manos de Flamengo, el equipo de La Florida quedó en el cuarto lugar del Grupo H con dos puntos, por lo que se quedó sin opciones de seguir compitiendo internacionalmente. Ahora, el equipo 'rimense' tendrá que concentrarse en el torneo local, donde todavía tiene chances de pelear el Torneo Apertura, y este sábado recibirá a Sport Boys en el Alberto Gallardo.