El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Rubén Trujillo, tuvo una charla con RPP Noticias hace poco y contó un detalle increíble en primera instancia. Porque se refirió de forma negativa a un club grande del fútbol peruano, Sporting Cristal. Señalandolos como irresponsables en un aspecto.

Lo que menciona Trujillo, es que no han pagado una cuota fundamental para la utilización del 'Alberto Gallardo': "Del Sporting Cristal tenemos una imagen que es una institución seria, todos tenemos la imagen. No obstante, ellos usan el estadio San Martín de Porres, que no es de ellos sino del IPD, (pero) no pagan alquiler ni derecho de uso desde hace 5 años. Hacen uso del predio usando un acta provisional".

Cuando se le preguntó por estas declaraciones, explicó el presidente del IPD que están tomando medidas que otros encargados dejaron pasar en el tiempo: "Lo que estamos iniciando es un proceso de identificación para ver qué hacemos y certificar que se cumplan los compromisos".

BOLAVIP PERÚ hizo algunas consultas internas con personas cercanas al cuadro 'bajopontino', y pudo conocer que el nexo para la utilización del recinto deportivo se habría hecho netamente con la Municipalidad de San Martín de Porres. Donde no tenía nada que ver el IPD, pero esta precisión final está por confirmar en las próximas horas.