Sporting Cristal después de vencer a Deportivo Binacional, encontró un respiro para lo que será esta semana de Copa Libertadores. Dentro del torneo local conocido popularmente como 'Liga 1' están en alza, y la intención es continuar escalando la tabla general del fútbol peruano.

Por eso, cuando se le pregunta por el torneo internacional de manera curiosa, el profesor Roberto Mosquera, como cabeza de grupo en 'La Florida', respondió a las consultas del programa deportivo 'Fútbol en América'. Cuando se le preguntó por la actualidad del plantel que comanda, contestó con otra pregunta.

"Ja, ja, ja… (risa sarcástica). O sea, acá hay cosas que yo respeto mucho de las preguntas, ¿no? Esté… Cristal campeona porque el campeonato peruano es chato, eso es lo que dicen todos. Entonces, si es chato, ¿por qué nos obligan a ganar en la Copa Libertadores si el campeonato es malo?". Así mismo, le dio más nivel a la 'Liga 1' desde su posición.

"Para mí el campeonato no es malo. Cienciano está haciendo un muy buen trabajo con el profesor Gerardo Ameli; ese equipo estaba puntero. Municipal también estaba puntero… entonces se han reforzado convenientemente, ¿no? Así que no, el torneo no es chato". Con esta contestación seguramente habrán comentarios de sus críticos en la semana.