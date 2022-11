Usando sus redes sociales para mostrar su constante curva de aprendizaje, Tiago Nunes (Santa Maria, Brasil - 1980) tiene en su nombre de usuario de Instagram el prefijo “PROF”. Pudiéndose leer como “profesional” o “profesor”, el estratega de 42 años posa feliz al lado del campeón del mundo con Italia Alessandro Del Piero, el técnico argentino Eduardo Coudet y el astro brasileño del Real Madrid Rodrygo.

Definido su hambre intelectual por el lugar donde nació, Tiago Nunes es ciudadano de Santa Maria de Río Grande del Sur, urbe conocida como "Ciudad Cultura" por la presencia de numerosas universidades y facultades, siendo la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM) una de las mayores universidades públicas de Brasil con más de 15 mil alumnos.

"Me estoy preparando y aguardando una oportunidad afuera de Brasil. Mi futuro depende mucho del tipo de proyecto. No voy acelerar nada. Espero un proyecto que me dé tiempo para plasmar lo que yo quiero", comentó en entrevista con el canal de YouTube “La Pizarra del DT”. Hablando en su autollamado “portuñol” durante más de treinta minutos, el estratega explicó sus orígenes, su método de juego y cómo busca constantemente capacitarse.

Marcando historia en Athletico Paranaense, el estratega reveló que en el 2018 llegó para salvar al equipo del descenso y terminó ganando la Copa Sudamericano. Padre futbolístico de estrellas que hoy están en Europa, forjó a jugadores como Bruno Guimaraes (Neewcastle United), Renan Lodi (Nottingham Forest), Vanderson (Mónaco) y repotenció a Douglas Costa (Los Angeles Galaxy).

“El club que no tiene canteras está muerto”

Revelando que es un creyente del trabajo integrado, Tiago Nunes considera que el camino correcto es que todas las categorías de un club profesen lo mismo. Ferviente religioso en las canteras de un club, el estratega considera que son “fundamentales”: "El club que no tiene canteras, ni fuerzas básicas está muerto o depende mucho de la inversión. Estoy en contra de la formación tradicional, donde las fuerzas básicas trabajan de forma independientemente una de otras o del equipo principal”, reveló en una entrevista en YouTube.

Siendo claro que su trabajo también es integrar a los jugadores de las divisiones menores al equipo principal, el técnico es consciente que es una operación casi quirúrgica, pero que todo se basa en el talento y el trabajo específico.

Definiendo el estilo de jugadores que busca, el técnico se basa en dos conceptos principales: fortaleza mental y física. Declarando que todo lleva tiempo, Tiago Nunes no es un resultadista; sino, un arquitecto que trabaja día a día.

"Tengo mi estilo, pero tenemos que ver todo el juego siendo lo principal la búsqueda del resultado. El estilo ideal es aquel que te pone más cerca de la victoria. La construcción es juego a juego, y eso lleva tiempo. Tienes que tener jugadores atléticamente muy fuertes y que tengan fuerza mental para adaptar los estilos", reza Tiago Nunes.

“Una analista es fundamental”

Amparándose en el uso de la tecnología, el estratega cree mucho en los números de los entrenamientos. Alineándose cada vez más a las tendencias de Europa, el técnico confía en los analistas y los coloca como piezas principales.

"Un analista es una pieza fundamental pues no solo trabajo con videos, sino también con los números durante la semana y en los entrenamientos. Es fundamental su presencia en los entretiempos y pasar imágenes a los jugadores con cosas puntuales", declara Tiago Nunes.

Siguiendo con esa idea de revolución, Tiago Nunes también confía en el trabajo mental. Enfocándose en declarar que quiere psicólogos y coachings que estén día a día con sus jugadores, no busca profesionales de escritorio; sino, que pasen tiempo con el jugador y que, sobre todo, sepan de fútbol.

"Psicólogos y coachings, pero que sepan mucho de fútbol. No pueden ser profesionales que están en un escritorio; sino que estén todo el tiempo con el jugador para crear un vínculo y tengo claro que en un par de años será algo más presente en todos los equipos", manifiesta en el canal de YouTube “La Pizarra del DT”.

Revelando también cuál es su sistema de juego principal, el estratega tiene un esquema base, aunque es claro al mencionar que todo se moldea: "El sistema que gana siempre es el mejor. Me gusta el 4-2-3-1, el juego de posesión y los jugadores que pueden ocupar varias posiciones", explica Tiago Nunes.

Nacido hace 42 años en Santa Maria de Río Grande del Sur, la "Ciudad Cultura" marcó la vida de estudios de Tiago Nunes. Ahora, con ese intelecto llega al Perú para crear una revolución en Sporting Cristal y poder subir a su Instagram una foto con la copa de campeón de la Liga 1.